محافظ الدقهلية يفتتح سوق جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمركز دكرنس

افتتح اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، سوق جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمدينة دكرنس، في إطار جهود الدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بحضور المحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس، سامح سعد نائب رئيس المدينة، وعدد من قيادات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وتفقد محافظ الدقهلية السوق للوقوف على مستوى وحجم المعروضات وجودتها، حيث تضمنت المعروضات مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، من بينها الزيوت، والسكر، والأرز، والدقيق، والمكرونة، ومنتجات الألبان، واللحوم، والدواجن، والبيض، إلى جانب الخضروات والسلع الاستراتيجية التي تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين.

كما تفقد محافظ الدقهلية السوق التجاري لمستقبل مصر والذي يضم 22 محلا مكون من دور أرضي، وأربعة محلات دوبلكس تضم مختلف الأنشطة التجارية من محلات لبيع المخبوزات والعصائر والملابس والأحذية والأدوات الكهربائية والأدوات المنزلية والمطاعم ومختلف أنواع السلع الغذائية.

وأكد أن افتتاح هذا السوق يهدف إلى توفير السلع الغذائية المختلفة، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق، مشيدًا بدور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في دعم جهود الدولة لإتاحة سلع غذائية بجودة عالية وأسعار عادلة.

وأوضح المحافظ أن هذه التجربة الفريدة في الدقهلية لإقامة أسواق ومشروعات تجارية في الأماكن غير المستغلة بالتعاون والتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، في إطار التكامل بين المؤسسات الحكومية، مثمنا الدور الفعال لجهاز مستقبل مصر في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وحسن استغلالها وتوظيفها في توفير مختلف الخدمات اللازمة للمواطنين في جميع القطاعات، والذي ينعكس ايجابا على المواطنين في رفع الأعباء عن كاهلم.

