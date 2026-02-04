قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ الدقهلية يضع حجر أساس لإقامة مخبز دكرنس للخبز المدعم

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

وضع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية حجر الأساس لإقامة مخبز آلي جديد للخبز المدعم بمدينة دكرنس، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين وتطوير منظومة الخبز وضمان توفير رغيف بجودة عالية للمواطنين، وتعميم المشروع على مستوى المحافظة، بحضور المحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس.

وأوضح محافظ الدقهلية أن المخبز الجديد سيُنفذ على غرار "مخبز المحافظة" للخبز المدعم بالمنصورة، والذي يُعد نموذجاً ناجحاً في إنتاج وتوزيع الخبز المدعم بكفاءة وجودة عالية، وسيُقام المخبز على مساحة تبلغ 100 متر تقريبا، وسيكون مجهزاً بأحدث التقنيات والأفران الآلية لضمان إنتاجية كبيرة وجودة مطابقة للمواصفات القياسية.

وأكد اللواء طارق مرزوق أن هذا المشروع يأتي في إطار، تحسين الخدمة للمواطنين، وتخفيف الضغط على المخابز القائمة بمدينة دكرنس والقرى التابعة لها، وتوفير رغيف خبز مدعم يلبي معايير الجودة والصحة، من خلال إنتاج آلي يقلل التدخل البشري، وزيادة الطاقة الإنتاجية للخبز المدعم في نطاق المدينة.

وأكد المحافظ أن هذا الإنجاز يأتي في إطار العمل على تطوير منظومة الخبز في جميع ربوع المحافظة، وسيكون نقلة نوعية لخدمة الأهالي، وأضاف أن المشروع يُنفذ بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وسيُساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة.

