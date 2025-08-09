مشروب حب العزيز بالحليب .. كنز غذائي لتحسين الخصوبة والهضم

مشروب حب العزيز، إذا كنت تبحثين عن مشروب طبيعي يمنحك الطاقة، يقوّي الجسم، ويساعد على زيادة الوزن لمن يعانون من النحافة، فإن مشروب حب العزيز بالحليب هو الخيار المثالي.

مشروب حب العزيز

فهو يجمع بين الفوائد الكبيرة لحب العزيز ومغذيات الحليب، ليمنح الجسم دفعة متكاملة من البروتينات، الألياف، والمعادن.

يُنصح به للأطفال، ولمن يعانون من الضعف العام، أو للراغبين في تحسين الخصوبة والهضم.

تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل مشروب حب العزيز.

المكونات لعمل مشروب حب العزيز

مشروب حب العزيز

½ كوب حب العزيز المجفف

كوبان من الحليب كامل الدسم أو نباتي مثل حليب اللوز

2 ملعقة صغيرة عسل طبيعي لتحلية صحية – اختياري

رشة قرفة أو فانيليا لنكهة إضافية

طريقة عمل مشروب حب العزيز

مشروب حب العزيز

انقعي حب العزيز في ماء فاتر لمدة 12 ساعة أو طوال الليل حتى يصبح طريًا.

صفّيه واغسليه جيدًا من آثار النقع.

ضعي حب العزيز في الخلاط مع الحليب والعسل ورشة القرفة.

اخلطي جيدًا حتى تحصلي على مشروب ناعم القوام.

يمكنك تصفيته إذا أردت قوامًا أنعم، أو تناوله كما هو مع الألياف.

مشروب حب العزيز

متى يُشرب حب العزيز؟

يُفضل تناوله صباحًا كمشروب إفطار مغذٍ أو مساءً قبل النوم لتعزيز الراحة والهضم.