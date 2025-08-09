قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء للميت يوم السبت.. بـ5 كلمات يبدأ النعيم وينتهي عذاب وظلمة القبر
هل النوم بعد صلاة الفجر يغضب الله؟.. احذره في هذه الحالة
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
حل أسهل مما تتخيل للتغلب على إحساس إنك مش قادر تركز
انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق .. اعرف الكيلو بكام؟
خبير تكنولوجيا يحذر: الإنترنت المظلم والعملات المشفرة وراء تمويل المحتوى الهابط
مشروب حب العزيز بالحليب .. كنز غذائي لتحسين الخصوبة والهضم
مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا على جماهير الزمالك بعد أول فوز بالدوري
نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط
كل مصوّر في النار.. الإفتاء توضح هل التصوير حرام شرعًا أم جائز
رابط الاستعلام عن محالفات المرور وطرق السداد الرسمية
مشروب حب العزيز بالحليب .. كنز غذائي لتحسين الخصوبة والهضم

مشروب حب العزيز، إذا كنت تبحثين عن مشروب طبيعي يمنحك الطاقة، يقوّي الجسم، ويساعد على زيادة الوزن لمن يعانون من النحافة، فإن مشروب حب العزيز بالحليب هو الخيار المثالي. 

مشروب حب العزيز

فهو يجمع بين الفوائد الكبيرة لحب العزيز ومغذيات الحليب، ليمنح الجسم دفعة متكاملة من البروتينات، الألياف، والمعادن.

 يُنصح به للأطفال، ولمن يعانون من الضعف العام، أو للراغبين في تحسين الخصوبة والهضم.

تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل مشروب حب العزيز.

 المكونات لعمل مشروب حب العزيز

  • ½ كوب حب العزيز المجفف
  • كوبان من الحليب كامل الدسم أو نباتي مثل حليب اللوز
  • 2 ملعقة صغيرة عسل طبيعي لتحلية صحية – اختياري
  • رشة قرفة أو فانيليا لنكهة إضافية

 طريقة عمل مشروب حب العزيز

  • انقعي حب العزيز في ماء فاتر لمدة 12 ساعة أو طوال الليل حتى يصبح طريًا.
  • صفّيه واغسليه جيدًا من آثار النقع.
  • ضعي حب العزيز في الخلاط مع الحليب والعسل ورشة القرفة.
  • اخلطي جيدًا حتى تحصلي على مشروب ناعم القوام.
  • يمكنك تصفيته إذا أردت قوامًا أنعم، أو تناوله كما هو مع الألياف.
 متى يُشرب حب العزيز؟

يُفضل تناوله صباحًا كمشروب إفطار مغذٍ أو مساءً قبل النوم لتعزيز الراحة والهضم.

