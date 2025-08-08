قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احذر.. الإفراط في تناول التين البرشومي غير محبب لهؤلاء

التين البرشومي
التين البرشومي
ريهام قدري

التين البرشومي من الفواكه الغنية بالسكريات الطبيعية، وهو ما يمنحه مذاقه الحلو والمميز.

التين الطازج: تحتوي كل 100 غرام تقريبًا على نحو 16 غرامًا من السكر.

التين غير محبب لمرضى القولون أو المعدة الحساسة التي فأنه غني بالألياف، وأكله بكميات كبيرة يمكن يسبب انتفاخ، إسهال أو مغص.

لمرضى السكري: التين فيه نسبة سكر عالية نسبيًا، فأكله بكثرة يرفع سكر الدم.

مشاكل مع الكلى أو المرارة: التين غني بالأكسالات، ويمكن يزيد خطر تكوّن حصوات عند الأشخاص المعرضين.

في التين المجفف: ترتفع النسبة بشكل ملحوظ لتتجاوز 50 جرامًا من السكر في نفس الوزن، وذلك نتيجة فقدان الماء وتركيز السكريات.


بالنسبة لمرضى السكري، فإن الإفراط في تناول التين قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى سكر الدم، لذا يُنصح بالاكتفاء بكميات محدودة، ويفضَّل تناوله مع أطعمة تحتوي على الألياف أو البروتين لتقليل سرعة امتصاص السكر.

كما يُستحسن أن يكون التناول وفق استشارة طبية، خاصةً لمن يتّبعون نظامًا غذائيًا منظّمًا للتحكم في مستويات الجلوكوز.

المصادر : the health site 

