مكتب نتنياهو يعلن موافقة مجلس الوزراء الأمني على خطة سيطرة الجيش على غزة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
معركة القرار في تل أبيب.. زامير يتحدى نتنياهو ويرفض الاحتلال الكامل لـ غزة
سعر الذهب اليوم 8-8-2025
بدءًا من اليوم.. الاتحاد الأوروبي يقلب موازين الصحافة بقانون جديد
قمة الكفر.. نسرين طافش ترد على منتقدي أدائها للعمرة
أشعر بالاشمئزاز.. حسام غالي يرد على مصطفى يونس
واشنطن ترحب بتكليف الجيش اللبنانى بحصر السلاح فى يد الدولة
سفير أمريكا بإسرائيل: ترامب حسم الأمر ولا مستقبل لـ حماس في غزة
جامعة عين شمس الأهلية: خط ساخن لدعم المتقدمين وتسهيل خطوات الالتحاق
سعر أغلى عيار ذهب اليوم 8-8-2025
صحيفة ألمانية: ترامب يفاجئ ميرتس برد غير متوقع على لقاء بوتين بمبعوثه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

مكياجها جميل.. إطلالة أسماء أبو اليزيد تنال إعجاب المتابعين

ريهام قدري

تألقت الفنانة أسماء أبو اليزيد في أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والفخامة، حيث اختارت سوت من قماش الدنيم الأزرق الداكن، جاء بتصميم بلا أكمام وأزرار أمامية فضية أضفت عليه لمسة كلاسيكية عصرية في الوقت نفسه. 

واعتمدت أسماء على الإكسسوارات الفضية لتكمل أناقة الإطلالة، فارتدت سوارًا معدنيًا أنيقًا مع خاتم مميز وحلق متدلٍ مرصع بالكريستال، ما منحها مظهرًا متوازنًا يجمع بين القوة والأنوثة.

أما من الناحية الجمالية، فقد اختارت مكياجًا ناعمًا بلمسات دافئة تعكس سمرتها المميزة، حيث طبقت كريم أساس بلمسة طبيعية موحّدة للون البشرة، مع بلاشر برونزي زاد من دفء ملامحها، وهايلايتر خفيف على أعلى الخدين ليضفي إشراقة ناعمة. 

واعتمدت رسمة حواجب طبيعية منسقة بعناية، مع أيلاينر رفيع عزز من جمال عينيها، ورموش كثيفة منحت نظرتها جاذبية خاصة. وأكملت الإطلالة بأحمر شفاه نيود لامع أضفى لمسة أنثوية راقية.

ظهور أسماء أبو اليزيد بهذا اللوك يعكس قدرتها على اختيار أزياء ومكياج يبرز ملامحها الطبيعية بأسلوب عصري، ويؤكد على ذوقها الرفيع في التنسيق بين الألوان والخامات، لتظل واحدة من النجمات اللاتي يجمعن بين العفوية والأناقة في كل إطلالة.

اسماء ابو اليزيد مكياج أسماء أبو اليزيد ملابس اسماء ابو اليزيد

