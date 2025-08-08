مكياجها جميل.. إطلالة أسماء أبو اليزيد تنال إعجاب المتابعين

تألقت الفنانة أسماء أبو اليزيد في أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والفخامة، حيث اختارت سوت من قماش الدنيم الأزرق الداكن، جاء بتصميم بلا أكمام وأزرار أمامية فضية أضفت عليه لمسة كلاسيكية عصرية في الوقت نفسه.

واعتمدت أسماء على الإكسسوارات الفضية لتكمل أناقة الإطلالة، فارتدت سوارًا معدنيًا أنيقًا مع خاتم مميز وحلق متدلٍ مرصع بالكريستال، ما منحها مظهرًا متوازنًا يجمع بين القوة والأنوثة.

أما من الناحية الجمالية، فقد اختارت مكياجًا ناعمًا بلمسات دافئة تعكس سمرتها المميزة، حيث طبقت كريم أساس بلمسة طبيعية موحّدة للون البشرة، مع بلاشر برونزي زاد من دفء ملامحها، وهايلايتر خفيف على أعلى الخدين ليضفي إشراقة ناعمة.

واعتمدت رسمة حواجب طبيعية منسقة بعناية، مع أيلاينر رفيع عزز من جمال عينيها، ورموش كثيفة منحت نظرتها جاذبية خاصة. وأكملت الإطلالة بأحمر شفاه نيود لامع أضفى لمسة أنثوية راقية.

ظهور أسماء أبو اليزيد بهذا اللوك يعكس قدرتها على اختيار أزياء ومكياج يبرز ملامحها الطبيعية بأسلوب عصري، ويؤكد على ذوقها الرفيع في التنسيق بين الألوان والخامات، لتظل واحدة من النجمات اللاتي يجمعن بين العفوية والأناقة في كل إطلالة.