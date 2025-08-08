معلومات عن خالد الرسام بلوجر اللايفات الخادشة للحياء

أثار خبر القبض علي خالد الرسام تريند السوشيال ميديا، ولكن الكثير من الأشخاص لايعرفون من هو خالد الرسام.

معلومات عن خالد الرسام

خالد الرسام هو بلوجر مصري، اسمه الحقيقي محمد خالد بحسب بعض التقارير، اشتهر على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة تيك توك.

اشتهر بلقب "خالد الرسام" لأنه بدأ حياته كمُقدِّم محتوى فني، يقوم بـرسم البورتريهات في بث مباشر عبر تيك توك، وكان يُطلب منه رسم وجوه المتابعين أو شخصيات مشهورة بمقابل مادي.

لكن مع مرور الوقت، تغيّر محتواه تمامًا إلى:

بث مباشر يحتوي على ألفاظ وإيحاءات جنسية.

مشاركات يصفها البعض بـ"الجريئة" أو "الخادشة للحياء".

تفاعلات مع متابعين فيها سخرية وابتذال.

وألقت وزارة الداخلية القبض عليه في أغسطس 2025 بعد بلاغات تتهمه بـ:

نشر الفسق والفجور عبر محتوى خادش.

الإضرار بالقيم الأسرية والمجتمعية.

استخدام ألفاظ نابية ومحتوى جنسي والعلاقات المحرمة لتحصيل مشاهدات وربح مادي.

تم ضبطه في محافظة المنيا.

كان بحوزته سلاح ناري غير مرخّص وكمية من الحشيش.

اعترف بأنه كان يفعل كل ذلك بهدف الربح المالي من منصات التواصل.

أثار القبض عليه ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.

