بودرة حب العزيز والمكسرات "كنز غذائي في ملعقة"مكمل طبيعي

حب العزيز، إذا كنت ترغبين في تعزيز مناعة عائلتك وزيادة التركيز والنشاط، فهذه البودرة الطبيعية هي حل رائع وسهل التحضير، تُعتبر بودرة حب العزيز والمكسرات مكملًا غذائيًا غنيًا بالدهون الصحية، والبروتين، والكالسيوم.

بودرة حب العزيز والمكسرات "كنز غذائي في ملعقة"

يمكن تقديمها للأطفال على الحليب، أو إضافتها إلى العصائر، أو حتى فوق الزبادي كوجبة خفيفة ومغذية، للشيف أيمان يوسف استشارى الأطفال .

حب العزيز

المكونات

1 كوب حب العزيز

½ كوب لوز أو بندق أو خليط من المكسرات

2 ملعقة كبيرة سمسم محمص

1 ملعقة صغيرة حبة البركة

1 ملعقة صغيرة كاكاو خام اختياري لإضافة نكهة

الطريقة

اطحني حب العزيز في مطحنة جافة حتى يصبح ناعمًا.

اطحني المكسرات والسمسم بنفس الطريقة.

امزجي المكونات جيدًا في برطمان زجاجي نظيف ومحكم.

احفظي الخليط في مكان جاف واستخدميه يوميًا.

طريقة الاستخدام

أضيفي ملعقة صغيرة إلى كوب حليب دافئ، أو رشيها على وجبة الإفطار مثل الشوفان أو الزبادي.