إطلالة ناعمة.. رنا رئيس تبهر متابعيها على إنستجرام

نشرت الفنانة رنا رئيس، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال لافتة.

وظهرت رنا رئيس، مرتدية جيب أنيقة باللون الأبيض، ونسقت معها توب بسيط دون أكمام باللون الأصفر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد رنا رئيس، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت رنا رئيس ، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة رنا رئيس