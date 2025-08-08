قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة تحذر: أي تصعيد جديد في غزة كارثة إنسانية تهدد فرص السلام
9 كلمات تقضي حاجتك يوم الجمعة.. داوم عليها
كسبوا ملايين من لايفات تيك توك .. يعني إيه غسيل أموال وكيف يتم مع البلوجرز؟
روسيا تحيي ذكرى حرب القوقاز .. زاخاروفا: موسكو تصدت وحدها بحسم لـ"عدوان جورجيا"
زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير
الحبس 6 أشهر عقوبة الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري بالقانون
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس
الهند تتجه لتعليق شراء النفط الروسي مؤقتًا تجنبًا لعقوبات جمركية أمريكية
أدعية من القرآن.. رددها في صباح يوم الجمعة لسكينة النفس وراحة البال
الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر الأحمر
أقر بالتعاطي وبالفيدوهات الخادشة للحياء.. أقوال خالد الرسام بعد حبسه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

بالكاش مايوه.. ليلى علوي تخطف الأنظار على البحر

ريهام قدري

خطفت الفنانة ليلى علوي الأنظار بإطلالة صيفية مبهجة خلال قضائها عطلتها على أحد الشواطئ الساحرة، حيث شاركت جمهورها لحظات مميزة من رحلتها وسط أجواء الطبيعة الخلابة والمياه الفيروزية الصافية.

وظهرت ليلى علوي مرتدية كاش مايوة واسع التصميم مزين بنقوش هندسية ملونة بالأسود والأبيض والأزرق مع لمسات من الأحمر، مما منحها مظهرًا عصريًا وحيويًا يعكس روح الصيف. 

وأكملت إطلالتها بصندل أبيض بسيط ونظارة شمسية كبيرة، بينما تركت شعرها منسدلًا على كتفيها لإضفاء لمسة طبيعية أنثوية. 

وظهرت ليلى علوي، وهي تستمتع بأجواء البحر المنعشة وتستعرض الخلفية الساخرة للصخور والمياه الهادئة، مع ابتسامة عفوية أضفت على المشهد طاقة إيجابية وجاذبية خاصة. وتفاعل متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الصور بشكل واسع، مشيدين بجمالها الطبيعي وقدرتها الدائمة على اختيار أزياء تناسب شخصيتها المبهجة.

إطلالة ليلى علوي هذه جاءت لتؤكد مرة أخرى أنها أيقونة للأناقة في كل الأوقات، سواء على السجادة الحمراء أو في لحظات الاسترخاء على الشاطئ، حيث تجمع بين البساطة والرقي في إطلالاتها، وتمنح جمهورها دائمًا لمسات من الفرح والإلهام.

ليلى علوي كاش مايوة

بالكاش مايوه.. ليلى علوي تخطف الأنظار على البحر

معلومات عن خالد الرسام بلوجر اللايفات الخادشة للحياء

حلوة وحادقة .. اعرف فوائد الحمص الصحية

هتظبط النفسية والصحة والطاقة وببلاش.. اعرف عادة خارقة تغير حياتك 180 درجة

