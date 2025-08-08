بالكاش مايوه.. ليلى علوي تخطف الأنظار على البحر

خطفت الفنانة ليلى علوي الأنظار بإطلالة صيفية مبهجة خلال قضائها عطلتها على أحد الشواطئ الساحرة، حيث شاركت جمهورها لحظات مميزة من رحلتها وسط أجواء الطبيعة الخلابة والمياه الفيروزية الصافية.

وظهرت ليلى علوي مرتدية كاش مايوة واسع التصميم مزين بنقوش هندسية ملونة بالأسود والأبيض والأزرق مع لمسات من الأحمر، مما منحها مظهرًا عصريًا وحيويًا يعكس روح الصيف.

وأكملت إطلالتها بصندل أبيض بسيط ونظارة شمسية كبيرة، بينما تركت شعرها منسدلًا على كتفيها لإضفاء لمسة طبيعية أنثوية.

وظهرت ليلى علوي، وهي تستمتع بأجواء البحر المنعشة وتستعرض الخلفية الساخرة للصخور والمياه الهادئة، مع ابتسامة عفوية أضفت على المشهد طاقة إيجابية وجاذبية خاصة. وتفاعل متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الصور بشكل واسع، مشيدين بجمالها الطبيعي وقدرتها الدائمة على اختيار أزياء تناسب شخصيتها المبهجة.

إطلالة ليلى علوي هذه جاءت لتؤكد مرة أخرى أنها أيقونة للأناقة في كل الأوقات، سواء على السجادة الحمراء أو في لحظات الاسترخاء على الشاطئ، حيث تجمع بين البساطة والرقي في إطلالاتها، وتمنح جمهورها دائمًا لمسات من الفرح والإلهام.