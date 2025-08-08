زوجة حمدي الميرغني تخطف الأنظار في المالديف.. صور

حرصت إسراء عبد الفتاح زوجة الفنان حمدي الميرغني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا جديدة خلال رحلتها للمالديف.





إطلالة زوجة حمدي الميرغني في أحدث ظهور

تألقت زوجة حمدي الميرغني في الصور بإطلالة عصرية متناسقة مع الأجواء الصيفية، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض.

انتعلت إسراء عبد الفتاح حذاء صيفي ذا كعب عالي، تزينت بمجموعة من المجوهرات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، قد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت زوجة حمدي الميرغني بخصلات شعرها المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج الغير مبالغ فيها.