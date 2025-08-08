قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير أمريكا بإسرائيل: ترامب حسم الأمر ولا مستقبل لـ حماس في غزة
جامعة عين شمس الأهلية: خط ساخن لدعم المتقدمين وتسهيل خطوات الالتحاق
سعر أغلى عيار ذهب اليوم 8-8-2025
صحيفة ألمانية: ترامب يفاجئ ميرتس برد غير متوقع على لقاء بوتين بمبعوثه
النقل تكشف تفاصيل اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب.. طريقة التقديم
الأرض تحت التهديد .. علماء يحذرون من عاصفة مغناطيسية قوية اليوم الجمعة
تجديد تكليف المستشار محمد الفيصل برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات
هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لنقص فيتامين ب
عدي الدباغ: أنا الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين
تحركات مكثفة .. ماكرون يتواصل مع زيلينسكي وقادة أوروبا عقب لقاء بوتين وويتكوف
أعلى سعر دولار اليوم 8-8-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في عشر دقائق.. طريقة عمل الفطير البوغاشة

الفطير سكر
الفطير سكر
ريهام قدري

الفطير البوغاشة من المعجنات الشرقية اللذيذة المشهورة في مصر وبعض دول المغرب العربي، وهو قريب في فكرته من الفطير المشلتت لكن بحشوات حلوة أو مالحة. إليك طريقة عمله بأسلوب بسيط:

المكونات

4 أكواب دقيق أبيض.
نصف ملعقة صغيرة ملح.
2 ملعقة كبيرة سكر (للحلو، وللوصفة المالحة يمكن الاستغناء).
2 كوب ماء دافئ (قد يزيد أو ينقص قليلًا).
نصف كوب زيت أو سمن (للفرد).
سمن أو زبدة مذابة للدهن.

للحشو الحلو:

عسل أبيض أو سكر بودرة.
أو حشوة قشطة، مكسرات، أو شوكولاتة.

للحشو المالح:

جبنة بيضاء أو رومي، أو سبانخ مع بصل.

طريقة التحضير

تحضير العجينة

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع الملح (والسكر إذا كانت الحشوة حلوة).
أضيفي الماء تدريجيًا واعجني حتى تحصلي على عجينة طرية وناعمة.
غطيها واتركيها ترتاح 30 دقيقة.

تقطيع العجين

قسّمي العجين إلى كرات صغيرة بحجم قبضة اليد.
ادهني الكرات بالزيت وغطيها واتركيها ترتاح 15 دقيقة إضافية.

فرد العجين

على سطح مدهون زيت، افردي الكرة حتى تصبح رقيقة جدًا تكاد تكون شفافة.
ادهنيها بالسمن أو الزبدة المذابة.

الحشو والطي

ضعي الحشوة في المنتصف (حلو أو مالح).
اطوي العجين على شكل مربع أو مستطيل، وادهني بين كل طية بالسمن.

الطهي

سخني طاسة أو صاج على نار متوسطة، وادهنيها قليلًا بالسمن.
ضعي الفطيرة وقلّبيها على الجانبين حتى تتحمر وتصبح ذهبية.

التقديم

للحلو: قدميها مع العسل الأبيض أو السكر البودرة.
للمالح: قدميها ساخنة بجانب الشاي أو السلطة.

الفطير البوغاشة فطير بالسكر فطير بوغاشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

تنسيق الجامعات 2025

الطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

مرتضى منصور

امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

الطب 74%و73% للأسنان والهندسة 64%| إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025.. رسمياً

حالة الطقس

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تصدر تحذيرا بسبب طقس الغد

الإيجار القديم

الحكومة حسمت الأمر.. 3 بدائل أمام مستأجري الإيجار القديم عقب تطبيق القانون

ترشيحاتنا

فريق الطائرة - الزمالك

الزمالك يتعاقد مع الكوبي رولندو سيبيدا أبرو لتدعيم فريق الكرة الطائرة

الزناري

رسالة من الزمالك إلى مصطفى الزناري: في انتظار عودتك أقوى

مصطفي فتحي

مصطفى فتحي يحتفل بعيد زواجه برسالة رومانسية لزوجته

بالصور

بالكاش مايوه.. ليلى علوي تخطف الأنظار على البحر

ليلي علوي علي البحر
ليلي علوي علي البحر
ليلي علوي علي البحر

معلومات عن خالد الرسام بلوجر اللايفات الخادشة للحياء

خالد الرسام
خالد الرسام
خالد الرسام

حلوة وحادقة .. اعرف فوائد الحمص الصحية

الحمص
الحمص
الحمص

هتظبط النفسية والصحة والطاقة وببلاش.. اعرف عادة خارقة تغير حياتك 180 درجة

المشي
المشي
المشي

فيديو

رنا سماحة مع تقى الجيزاوي

رنا سماحة: والدتي سبب دخولي ستار أكاديمي .. وأتمنى مشاركة شيرين ديو غنائي | حوار

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد