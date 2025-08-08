في عشر دقائق.. طريقة عمل الفطير البوغاشة

الفطير البوغاشة من المعجنات الشرقية اللذيذة المشهورة في مصر وبعض دول المغرب العربي، وهو قريب في فكرته من الفطير المشلتت لكن بحشوات حلوة أو مالحة. إليك طريقة عمله بأسلوب بسيط:

المكونات

4 أكواب دقيق أبيض.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة سكر (للحلو، وللوصفة المالحة يمكن الاستغناء).

2 كوب ماء دافئ (قد يزيد أو ينقص قليلًا).

نصف كوب زيت أو سمن (للفرد).

سمن أو زبدة مذابة للدهن.

للحشو الحلو:

عسل أبيض أو سكر بودرة.

أو حشوة قشطة، مكسرات، أو شوكولاتة.

للحشو المالح:

جبنة بيضاء أو رومي، أو سبانخ مع بصل.

طريقة التحضير

تحضير العجينة

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع الملح (والسكر إذا كانت الحشوة حلوة).

أضيفي الماء تدريجيًا واعجني حتى تحصلي على عجينة طرية وناعمة.

غطيها واتركيها ترتاح 30 دقيقة.

تقطيع العجين

قسّمي العجين إلى كرات صغيرة بحجم قبضة اليد.

ادهني الكرات بالزيت وغطيها واتركيها ترتاح 15 دقيقة إضافية.

فرد العجين

على سطح مدهون زيت، افردي الكرة حتى تصبح رقيقة جدًا تكاد تكون شفافة.

ادهنيها بالسمن أو الزبدة المذابة.

الحشو والطي

ضعي الحشوة في المنتصف (حلو أو مالح).

اطوي العجين على شكل مربع أو مستطيل، وادهني بين كل طية بالسمن.

الطهي

سخني طاسة أو صاج على نار متوسطة، وادهنيها قليلًا بالسمن.

ضعي الفطيرة وقلّبيها على الجانبين حتى تتحمر وتصبح ذهبية.

التقديم

للحلو: قدميها مع العسل الأبيض أو السكر البودرة.

للمالح: قدميها ساخنة بجانب الشاي أو السلطة.