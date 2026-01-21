عمرو زكي يختار نجم نيجيريا أفضل لاعب في أمم أفريقيا 2025

كشف عمرو زكي، نجم منتخب مصر السابق، عن اختياره لأفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب، مؤكدًا أن الأداء الفردي كان عاملًا حاسمًا في قراره خلال منافسات البطولة



وقال عمرو زكي في حواره ببرنامج الكلاسيكو على قناة ON E: «برأيي أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا هو النيچيري لوكمان».

وتابع: «لو كمان كان مؤثر في مشوار نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية، سواء من خلال تسجيل أو صناعة الأهداف».

وواصل نجم مصر السابق: «رغم إضاعته ركلة الجزاء، براهيم دياز كان أفضل لاعب في المباراة، وأهدر ركلة الجزاء بسبب التوتر والضغط العصبي».

وانتهت بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بتتويج السنغال بعد فوزها على المغرب البلد المضيف للبطولة 1-0، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي 0-0.