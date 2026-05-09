طلب مناقشة عامة بالشيوخ لبحث خطة الحكومة لتطوير «مصر للطيران»

تقدم النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس المجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير مصر للطيران وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.

وأوضح النائب، في طلبه، أن شركة مصر للطيران تواجه تحديات متزايدة في ظل المنافسة القوية مع شركات الطيران الإقليمية والعالمية، إلى جانب التوسع الكبير لشركات الطيران الاقتصادي التي استحوذت على جزء معتبر من حركة السياحة الوافدة إلى مصر. كما أشار إلى أن بعض طرازات الأسطول الحالية ما زالت تعاني من ارتفاع معدلات استهلاك الوقود مقارنة بالأساطيل الحديثة منخفضة التكاليف.

وأشار الطلب إلى أهمية الكشف عن خطط وزارة الطيران المدني لتطوير جودة الخدمات الجوية والإدارية، واستراتيجيات التحول الرقمي الشامل، وتحديث الأسطول بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل وتحقيق التوافق مع المعايير العالمية في الإدارة والتطوير.

تحويل التكاليف التشغيلية إلى أرباح مستدامة

كما طالب النائب ببحث الإجراءات الواقعية التي تستهدف تحويل التكاليف التشغيلية إلى أرباح مستدامة، والاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر كمركز لوجستي عالمي، إلى جانب توضيح جدوى الاستثمارات الموجهة لشراء الطائرات الجديدة وقدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تدعم مكانة الناقل الوطني.

وأكد الطلب كذلك أهمية تطوير العنصر البشري الوطني، من خلال إعادة تدريب أطقم الضيافة الجوية والأرضية وفقًا للمعايير الدولية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم السيادة الاقتصادية وتعزيز كفاءة قطاع الطيران المدني المصري .