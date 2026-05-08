لخدمة ضيوف الرحمن.. مصر للطيران تُسيّر اليوم 13 رحلة لنقل حجاج القرعة والتضامن

تواصل الشركة الوطنية مصر للطيران، جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة؛ حيث من المقرر أن تُسير الشركة غداً، الجمعة، 13 رحلة جوية لنقل ضيوف الرحمن من مختلف المحافظات وبعثات الوزارات.

تفاصيل رحلات اليوم الجمعة

وأوضحت الشركة أن الرحلات الـ 13 ستتوزع بواقع:

4 رحلات من القاهرة إلى جدة.

رحلة واحدة من الأقصر إلى جدة.

7 رحلات من القاهرة إلى المدينة المنورة.

رحلة واحدة من القاهرة إلى كوناكري.

تيسيرات لحجاج المحافظات

ومن المقرر أن تنقل هذه الرحلات حجاج "القرعة" لمحافظات (المنوفية، الشرقية، وقنا)، وحجاج "التضامن" لمحافظات (الجيزة، السويس، الغربية، ودمياط)، بالإضافة إلى بعثة وزارة الداخلية، وحاملي تأشيرات العمل والإقامة، فضلاً عن نقل حجاج دولة غينيا الشقيقة.

وتكثف "مصر للطيران" جهودها داخل صالات السفر بمطار القاهرة الدولي والمطارات الإقليمية لتقديم كافة التسهيلات لضيوف الرحمن، وضمان انسيابية حركتهم وتذليل أي عقبات تواجههم خلال رحلتهم إلى الأراضي المقدسة، مع توفير فرق عمل متخصصة لمساعدة كبار السن وذوي الهمم.