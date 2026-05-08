رئيس تحالف ستار العالمي من القاهرة: خطط "مصر للطيران" لتحديث أسطولها تعزز تنافسيتنا دوليا

استقبل الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، السيد "ثيو باناجيوتولياس"، الرئيس التنفيذي لتحالف ستار العالمي (Star Alliance)، والوفد المرافق له بمقر الشركة بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء التحالف حول العالم، في زيارة تعكس الثقة الدولية المتنامية في الناقل الوطني المصري.

رسالة ثقة دولية

وأكد الطيار أحمد عادل أن زيارة رئيس أكبر تحالف طيران في العالم للقاهرة تمثل رسالة دعم وتقدير لقدرات "مصر للطيران" ودورها المحوري داخل التحالف، مشيراً إلى أن الشركة تمضي قدماً في تنفيذ برنامج طموح لتحديث الأسطول وفق أحدث تكنولوجيات الطيران العالمية، بما يدعم التوسع في شبكة الخطوط الجوية ويرفع كفاءة التشغيل لمواكبة المعايير العالمية.

استقبال الطائرة الثالثة B737-8 MAX

وتزامنت الزيارة مع حدث ميداني بارز؛ حيث شهد الطيار أحمد عادل و"ثيو باناجيوتولياس" لحظة وصول الطائرة الثالثة من طراز بوينج B737-8 MAX إلى مطار القاهرة الدولي، وهي الطائرة الثالثة ضمن صفقة كبرى تضم 18 طائرة من نفس الطراز، ما يمثل خطوة عملية في خطة التحديث الشاملة للأسطول.

إشادة عالمية بالتطوير المصري

من جانبه، أشاد رئيس تحالف ستار العالمي بخطوات التطوير التي تتبناها مصر للطيران، مؤكداً أن تحديث الأسطول يسهم في تعزيز تنافسية الشركة ودعم شبكة التحالف العالمية، كما أبدى إعجابه بالخطوات الاستراتيجية لتحسين تجربة السفر والالتزام بأعلى معايير الجودة والأمان والاستدامة.

حضر اللقاء والفعاليات الطيار شريف خليل، مساعد رئيس القابضة لمصر للطيران، والطيار محمد عليان، رئيس شركة الخطوط الجوية، والسيدة رباب حمدي، رئيس قطاع التحالفات بالشركة القابضة.