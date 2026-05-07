في العيد الـ 94 لتأسيسها.. رئيس مصر للطيران في رسالة فخر للعاملين: "تاريخنا فخرنا ومستقبلنا لا يعرف المستحيل"

وجه الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، رسالة تهنئة فخر واعتزاز إلى كافة العاملين بالشركة "أبناء أسرة مصر للطيران العريقة"، بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والتسعين لتأسيس الناقل الوطني المصري، مؤكداً أن الشركة ظلت على مدار عقود رمزاً للفخر والانتماء وريادة الطيران في المنطقة والعالم.

إحياء التراث وربط الماضي بالحاضر

وأعرب الطيار أحمد عادل في رسالته عن اعتزازه بما حققته الشركة في هذا العام المميز ومع إشراقة عامها الـ 95، خاصة فيما يتعلق بإحياء تراث الشركة وربط ماضيها العريق بحاضرها المشرق، وهو ما تجسد مؤخراً في استحضار الهوية البصرية التاريخية للشركة، مؤكداً أن هذا التوجه يعكس هوية وتاريخ "مصر للطيران" الذي يفخر به الجميع.

الإشادة بجهود المخلصين

وشدد رئيس القابضة لمصر للطيران على أن الإنجازات التي تحققت عبر مسيرة الشركة الطويلة لم تكن لتتحقق إلا بسواعد أبنائها المخلصين الذين حملوا اسم الشركة بكل فخر، وواصلوا العمل بإخلاص وتفانٍ في مختلف الظروف والتحديات، مشيراً إلى أنهم حافظوا على مكانة الشركة الرائدة وثقة عملائها في الداخل والخارج، وأثبتوا أن النجاح الحقيقي لا يُبنى إلا بالعمل الجماعي والالتزام.

تطلع نحو مستقبل طموح

وفي ختام رسالته التي حملت شعار "مصر للطيران.. تاريخنا فخرنا"، أكد الطيار أحمد عادل أن الشركة تتطلع وهي تحتفل بتاريخها العريق إلى مستقبل أكثر تطوراً وتميزاً، تستكمل فيه مسيرة النجاح بروح حديثة وطموح لا يعرف المستحيل.

كما وجه الشكر والتقدير لكل فرد في هذا الصرح الوطني العريق، داعياً الله أن يديم على مصر للطيران النجاح والتقدم لتظل دائماً محل فخر لكل المصريين.