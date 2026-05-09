لن نحارب الكفاءات .. برلماني: وزير الصحة نجح في تحقيق طفرة كبيرة

قال النائب عبدالله لاشين ، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية ، إن الدكتور خالد عبدالغفار ، أحد الكفاءات الكبيرة بالحكومة المصرية ، ومشهود لها بمد جسور التعاون مع السلطة التشريعية.

وأكد " لاشين " في تصريحات صحفية اليوم ،أن وزير الصحة نجح في تحقيق طفرة كبيرة في المنظومة الصحية ، واستطاع تحقيق رؤية القيادة السياسية ،بتطبيق استراتيجية الدولة لتطوير المنظومة الصحية ، من خلال رفع كفاءة المستشفيات في جميع محافظات الجمهورية، والتي شملت تحديث البنية التحتية وتدريب الكوادر وتوسيع المبادرات الرئاسية.

تطوير ٢٦ وحدة صحية بقرى ابو كبير

وثمن لاشين ، موافقة وزير الصحة علي طلبة بإنشاء مبنى جديد بمستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة مليار جنيه، وكذلك الموافقة علي تطوير ٢٦ وحدة صحية بقرى ابو كبير ، مما يُعد نقلة نوعية ستسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية، وتلبية احتياجات مئات الآلاف من المواطنين، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ، علي تلك الإنجازات الغير مسبوقة .

خطة شاملة لتطوير البنية التحتية

وأوضح عضو مجلس النواب ، أن الدكتور خالد عبدالغفار ، وضع خطة شاملة لتطوير البنية التحتية ودعم المستشفيات بالأجهزة الحديثة واستحداث خدمات متخصصة، لضمان سرعة تقديم الرعاية وتقليل قوائم الانتظار وتحقيق العدالة الصحية في جميع المناطق، وهو ما سيعود بالنفع علي المواطن المصري.

واختتم " لاشين " تصريحاته بالتأكيد علي أن نواب الشعب ، حريصين علي تحقيق دورهم بمراقبة الحكومة ، ولكن في الوقت ذاته يجب ألا نهدم أو نحارب الكفاءات الوطنية التي تمد يدها لمساعدة النواب في تحقيق مطالب المواطنين .