تعاني من بطء الإنترنت على موبيك.. إليك أفضل تطبيقات لقياس سرعته

يعاني العديد من مستخدمي الهواتف الذكية بطء سرعة الإنترنت عبر الواي فاي، وقد يكون الأمر محبطًا، إلا أنه في المقابل يجب الانتباه إلى الأسباب التي قد تجعل اتصالك بالإنترنت بطيئًا، وهناك العديد من الطرق لاستكشاف المشكلة وإصلاحها فقد يكون سبب بطء اتصال Wi-Fi هو تحميل الكمبيوتر أو الهاتف أكثر من طاقته. تحتاج الأجهزة الإلكترونية إلى صيانة منتظمة للحفاظ على عملها بأفضل أداء.

بطء سرعة الإنترنت

برنامج CCleaner

إذا لم يكن لديك الوقت أو الخبرة، فما عليك سوى الحصول على تطبيق يقوم بذلك.

يتوفر برنامج CCleaner المجاني لأجهزة Windows وMac وAndroid وسيقوم بالتخلص من الملفات الغير ضرورية،

إذا قمت بالتخلص من الملفات التي تحتاجها ولكن شبكة Wi-Fi لا تزال بطيئة، فاستكشف هذه الأسباب لإصلاحها حتى تتمكن من حل المشكلة:

أسباب بطء سرعة الواي فاي على الهاتف

المسافة بين الهاتف والراوتر

التداخل مع الأجهزة الإلكترونية

إعدادات الراوتر غير المناسبة

عدد الأجهزة المتصلة بالشبكة

عدم تحديث نظام التشغيل والبرامج الثابتة

تحقق من موقع جهاز التوجيه

أفضل الحلول لتسريع الواي فاي على الهاتف



الجلوس بجانب جهاز التوجيه عندما يتعلق الأمر بأجهزة التوجيه، إذا كنت تجلس بجوار جهاز التوجيه، فستكون تجربتك عبر الإنترنت دائمًا أفضل

تأكد من عدم وجود عوائق يجب التأكد من أنك على بعد درجتين من جهاز التوجيه يمكنك أيضًا التحقق من وجود عوائق مثل الجدران ومعرفة ما إذا كان هناك مكان أفضل لجهاز التوجيه الخاص بك.

أعادة تشغيل جهاز التوجيه حاول إعادة التشغيل ثم بإيقاف تشغيله لمدة 15 ثانية، ثم أعادة تشغيله. هل تظهر المزيد من الأشرطة في أيقونة قوة إشارة Wi-Fi لديك ؟ إذا كان الأمر كذلك، فهذا رائع — اختبر الإنترنت مرة أخرى على جهازك. إذا لم ينجح كل هذا، فيجب أن يساعدك معزز Wi-Fi لأنه يوسع النطاق ويحسن السرعات.

استخدام تطبيقات تحليل الواي فاي هناك العديد من التطبيقات التي تساعد في تحسين الاتصال اللاسلكي، مثل:

WiFi Analyzer: لتحليل جودة الإشارة واختيار أفضل قناة متاحة.

Speedtest by Ookla: لقياس سرعة الإنترنت ومعرفة الأداء الفعلي للشبكة.

NetSpot: لتحليل قوة الإشارة واقتراح حلول لتحسين الاتصال.