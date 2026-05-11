قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يجري لقاءات ثنائية مع قادة أفارقة على هامش قمة نيروبي
فرنسا تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس "هانتا"
حاملة نفط عراقية متجهة إلى فيتنام تعبر مضيق هرمز
إصابة أمريكيين اثنين تواجدا على متن سفينة "إم في هونديوس" بفيروس هانتا
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض موازنة 2026/2027.. وتعظيم الموارد لدعم التنمية الخضراء
ناصر ماهر يعتذر لحسام وإبراهيم حسن ويؤكد: جاهز لتمثيل منتخب مصر
تجديد حبس عاطل بتهمة ارتكاب أفعال خادشة للحياء بالجيزة
تعليمات عاجلة للإدارات التعليمية بحصر أعداد التلاميذ المستفيدين من وجبات التغذية المدرسية
مكسب كبير.. فرج عامر يدافع عن زيزو بعد تراجع مستواه مع الأهلي
«الاستثمار» تدفع بكفاءات قانونية جديدة لدعم التشريعات الجاذبة للاستثمار
لاعب يصعب تقييمه.. تصريحات مثيرة من طارق السيد عن شيكوبانزا
اليوم.. وزير الزراعة وسفيرة الاتحاد الأوروبي في البحيرة لحضور فعاليات احتفالية ميكنة حصاد القمح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تعاني من بطء الإنترنت على موبيك.. إليك أفضل تطبيقات لقياس سرعته

بطء اتصال Wi-Fi
بطء اتصال Wi-Fi
لمياء الياسين

يعاني العديد من مستخدمي الهواتف الذكية بطء سرعة الإنترنت عبر الواي فاي، وقد يكون الأمر محبطًا، إلا أنه في المقابل يجب الانتباه إلى الأسباب التي قد تجعل اتصالك بالإنترنت بطيئًا، وهناك العديد من الطرق لاستكشاف المشكلة وإصلاحها فقد يكون سبب بطء اتصال Wi-Fi هو تحميل الكمبيوتر أو الهاتف أكثر من طاقته. تحتاج الأجهزة الإلكترونية إلى صيانة منتظمة للحفاظ على عملها بأفضل أداء.

 بطء سرعة الإنترنت

 برنامج CCleaner

إذا لم يكن لديك الوقت أو الخبرة، فما عليك سوى الحصول على تطبيق يقوم بذلك.
يتوفر برنامج CCleaner المجاني لأجهزة Windows وMac وAndroid وسيقوم بالتخلص من الملفات الغير ضرورية،

إذا قمت بالتخلص من الملفات التي تحتاجها ولكن شبكة Wi-Fi لا تزال بطيئة، فاستكشف هذه الأسباب لإصلاحها حتى تتمكن من حل المشكلة:

أسباب بطء سرعة الواي فاي على الهاتف

  • المسافة بين الهاتف والراوتر
  • التداخل مع الأجهزة الإلكترونية 
  • إعدادات الراوتر غير المناسبة
  • عدد الأجهزة المتصلة بالشبكة
  • عدم تحديث نظام التشغيل والبرامج الثابتة
    تحقق من موقع جهاز التوجيه

أفضل الحلول لتسريع الواي فاي على الهاتف
 

الجلوس بجانب جهاز التوجيه عندما يتعلق الأمر بأجهزة التوجيه، إذا كنت تجلس بجوار جهاز التوجيه، فستكون تجربتك عبر الإنترنت دائمًا أفضل

تأكد من عدم وجود عوائق يجب التأكد من أنك على بعد درجتين من جهاز التوجيه يمكنك أيضًا التحقق من وجود عوائق مثل الجدران ومعرفة ما إذا كان هناك مكان أفضل لجهاز التوجيه الخاص بك.

أعادة تشغيل جهاز التوجيه حاول إعادة التشغيل ثم بإيقاف تشغيله لمدة 15 ثانية، ثم أعادة تشغيله. هل تظهر المزيد من الأشرطة في أيقونة قوة إشارة Wi-Fi لديك ؟ إذا كان الأمر كذلك، فهذا رائع — اختبر الإنترنت مرة أخرى على جهازك. إذا لم ينجح كل هذا، فيجب أن يساعدك معزز Wi-Fi لأنه يوسع النطاق ويحسن السرعات.

استخدام تطبيقات تحليل الواي فاي  هناك العديد من التطبيقات التي تساعد في تحسين الاتصال اللاسلكي، مثل:

WiFi Analyzer: لتحليل جودة الإشارة واختيار أفضل قناة متاحة.
Speedtest by Ookla: لقياس سرعة الإنترنت ومعرفة الأداء الفعلي للشبكة.
NetSpot: لتحليل قوة الإشارة واقتراح حلول لتحسين الاتصال.

الهواتف الذكية سرعة الإنترنت بطء اتصال Wi Fi برنامج CCleaner شبكة Wi Fi الراوتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عدادات الكهرباء الكارت

سبب ظهور المديونية في عداد الكهرباء الكارت عند الشحن

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

اتحاد الكرة

‎زيادة عدد الأندية بدوري أبطال أفريقيا.. اتحاد الكرة ينهي حالة الجدل

الزمالك و اتحاد العاصمه

هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

وحدات سكنية

رابط حجز شقق سكن لكل المصريين.. خطوات التسجيل بدون أخطاء

كانت بتهرب من الضرب فسقطت من البلكونة.. ضبط المتهم في التسبب بإصابة زوجته بعد سقوطها من مرتفع ببورسعيد

كانت بتهرب من الضرب.. ضبط الزوج المتسبب في سقوط زوجته من البلكونة ببورسعيد

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

مناقشة خدمات المواطنين والمبادرات المجتمعية في الاجتماع الشهري للهيئة البرلمانية بالإسماعيلية

مديرية الصحة بكفر الشيخ

خلال أسبوع.. إغلاق 18 منشأة طبية خاصة مخالفة بكفر الشيخ

صورة أرشيفية

محافظ الغربية يوجه بغلق وتشميع 16 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية والمقررة

بالصور

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.

فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ

فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ
فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ
فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد