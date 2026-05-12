وداعاً لبطء الإنترنت.. حلول سحرية لتقوية إشارة الواي فاي

هل تعاني من بطء شبكات واي فاي Wi-Fi وتحتار فيما يجب فعله حيالها؟ ذلك يمكنك اتباع مجموع الخطوات التالية وفقا لموقع tomsguide.

اختبار السرعة

يجب استكشاف مشكلات سرعة واي فاي Wi-Fi وإصلاحها بشكل أفضل، فيعد اختبار السرعة باستخدام الهاتف الذكي طريقة دقيقة لاختبار سرعة اتصالك بالإنترنت لاستبعاد أي مشكلات أكبر مع مزود خدمة الإنترنت.

تجاوز السرعات

أجهزة Wi-Fi تقدمت إلى حد كبير على مر السنين، فإذا كنت لا تزال تستخدم راوتر قديماً منذ سنوات فلن تكون السرعة كما توقعت، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لديهم أجهزة جديدة أو هواتف ذكية أحدث، فمن المنطقي الترقية لأن إقران الأجهزة الأحدث مع الأجهزة القديمة قد يعيق أداءها.

قوة الإشارة

يجب الانتباه من وضع الواي فاي في مكان خطأ، فإذا كان لديك جهاز خارجي قديم فلن تكون الإشارة بالقوة المتوقعة وبنفس المقياس، إذا كنت تريد شبكة واى فاى Wi-Fi قوية فيجب اختيار المكان الصحيح لوضع الراوتر، ويجب التأكد من وضعه في مكان تكون فيه الإشارة مركزية لأنشطتك اليومية.

يجب الانتباه أيضا إلى أن العديد من الأجهزة تؤدي إلى تعطل الأجهزة الأخرى، فقد تتمثل الزيادة الإجمالية في الطاقة وعدد الأجهزة التي يمكن لجهاز توجيه واي فاي Wi-Fi التعامل معها في التقليل من قوة الإشارة للراوتر.

الأجهزة والكابلات القديمة

قد تتسبب في إعاقة سرعات الشبكة عن غير قصد إذا كانت لديك كابلات Cat5 قديمة، وبالنسبة للأشخاص الذين لديهم نطاق عريض أقل من 100 ميجابت في الثانية، فقد لا تلاحظ أبداً أن المبدل Switch القديم قد يفسد أداء الشبكة، الكابلات والأجهزة القديمة ستقلل من السرعة القصوى المحتملة.



