زواج البلوجر محمد عبد العاطي

يحتفل البلوجر محمد عبد العاطي، بزواجه، في أجواء عائلية، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

ونشر المأذون يوسف صالحين لقطات من عقد قران البلوجر محمد عبد العاطي، وذلك عبر حسابه الشخصي موقع إنستجرام.

أنهى محامي البلوجر محمد عبد العاطي، إجراءات الإفراج عنه من نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال وذلك عقب التأكد من كونه ليس مطلوبًا للحبس على ذمة قضايا أخرى.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، أصدرت حكمها لتخفيف الحكم على البلوجر محمد عبدالعاطي بتهمة نشر فيدوهات خادشة للحياء من سنتين إلى 3 شهور وتغريمه 100 الف جنيه.