الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بلاغ رسمي ضد دنيا فؤاد | تطور صادم في تبرعات كانسر بلوجر الإسماعيلية

دنيا فؤاد
دنيا فؤاد
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلنت إيناس الجندي، مسئول جمعية خيرية رسمية في محافظة الإسماعيلية، استعادة جهاز طبي حصلت عليه دنيا فؤاد المصابة بالسرطان وفقا لإعلان الفتاة ذلك من الجمعية، رغم انتهاء الغرض منه أو عدم إثبات الحاجة إليه حتى الآن.

 انتشرت في الفترة الماضية قصة فتاة من الإسماعيلية تُدعى دنيا فؤاد، حازت تعاطف واسع ودعم من نجوم منهم تامر حسني، بعد أن تداولت دعاءً على مواقع التواصل: “يارب اشفيها وشيل من عليها”، إلا أن المفاجأة الكبرى كانت صادمة للجمهور.

وخلال الساعات الماضية، تصاعدت حالة الجدل حول دنيا فؤاد مريضة السرطان، بعد اتهامات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء إصابتها بمرض السرطان بهدف جمع تبرعات مالية.

وأعلنت الجمعية الخيرية بالتزامن مع اتهامات نشطاء المواقع التواصل الاجتماعي لدنيا فؤاد بالنصب، اتخاذ إجراءات قانونية ضد دنيا فؤاد في واقعة تبرعات الإسماعيلية.

وأكدت إيناس الجندي على صفحتها الرسمية تقدمها ببلاغ رسمي ضد دنيا، على خلفية عدم إعادة جهاز طبي حصلت عليه من الجمعية، رغم انتهاء الغرض منه أو عدم إثبات الحاجة إليه حتى الآن.

وأوضحت المؤسسة في بيانها أن الحالة خضعت للإجراءات المتبعة، حيث تم إجراء بحث ميداني وزيارة منزلية لها في منطقة البلابسة للتحقق من ظروفها، والاستماع إلى تفاصيل حالتها الصحية.

وأضافت أنه بعد ذلك، تواصل عدد من أصدقاء دنيا مع الجمعية لطلب توفير جهاز توليد أكسجين، وهو جهاز يُستخدم في دعم التنفس، ولا يرتبط بشكل مباشر بتشخيص مرض السرطان.

وأكدت المؤسسة أنها قامت بالتنسيق مع دنيا لتقديم الأوراق المطلوبة، كما تم التواصل بين الطبيب المعالج والشركة المختصة لتحديد نوع الجهاز المناسب، قبل أن يتم توفيره وتسليمه لها رسميًا، بموجب إقرار استلام وتعهد مكتوب ينص على إعادة الجهاز للجمعية حال انتهاء الحاجة إليه.

وأشارت إلى أنه مع تصاعد الجدل حول حالتها مؤخرًا، تم إخطار دنيا بشكل رسمي بضرورة أحد خيارين: إما إعادة الجهاز في حال عدم وجود حاجة طبية، أو تقديم تقرير طبي حديث يثبت استمرار احتياجها له.

ولفتت المؤسسة إلى أنه لم يتم تلقي أي رد منها، ما دفعها إلى اتخاذ خطوات قانونية، حيث تم تسليم ملف الحالة بالكامل، متضمنًا المستندات والإقرارات والفواتير، إلى المستشار القانوني لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومع بداية  اتخاذ الإجراءات القانونية، تم استرجاع الجهاز من أهل دنيا في أقل من 24 ساعة من وقت نشر  البوست .


واستكملت البيان : ملحوظة .. لم يتم تجميع أي تبرعات لمرض كانسر دنيا ولا تم تسليم أي جنيه لـ دنيا هي نصبت منصبتش لا يمت لنا بأي صلة اللي شارك شارك في جهاز صدقة جارية موجود بالجمعية لأي حالة مرضية تستحق .. شكرا لحضرتك ربنا يجعله في ميزان حسناتكم.

