محامي دنيا فؤاد يكشف مفاجأة عن تبرعات كانسر بلوجر الإسماعيلية

كشف المحامي محمد حجازي، محامي البلوجر دنيا فؤاد المعروفة بمحاربة السرطان وزوجها، عن تلقي موكليه طلب حضور رسمي من وزارة الداخلية، وذلك لفحص ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتحقق من دقته.

وأكد حجازي، أن دنيا فؤاد وزوجها سيلتزمان بالمثول أمام القسم المختص أو النيابة العامة في المواعيد المحددة، مع احترام كامل للإجراءات القانونية وثقة في الجهات المعنية، موضحًا أن ما يُثار حاليًا يخضع للفحص، وأن التحقيقات هي الفيصل في كشف الحقيقة.

وأشار إلى أن دنيا تمر بظروف صحية، لافتًا إلى أن تقييم حالتها يظل شأنًا طبيًا بحتًا يحدده الأطباء المختصون، مع وجود تقارير طبية سيتم تقديمها ضمن أوراق التحقيق.

وشدد على أن زوجها سيقدم كل ما يُطلب منه من مستندات ومعلومات بكل شفافية، مؤكدًا عدم وجود أي نية لإخفاء حقائق.

واختتم محامي دنيا فؤاد تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكاملة في أن التحقيقات الجارية ستكشف ملابسات الواقعة بشكل كامل، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والانتظار لحين صدور النتائج الرسمية قبل إصدار أي أحكام.