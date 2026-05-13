عايزين نعيش بأمان.. طفل من جزيرة طما يستغيث بعد استيلاء بلطجية على محصول أرض أسرته

شهدت قرية جزيرة طما التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج حالة من التعاطف الواسع، عقب ظهور طفل في نهاية العقد الأول من العمر في مقطع استغاثة مؤثر، تحدث فيه عن معاناة أسرته بسبب ما وصفه بتعرضهم لبلطجة وتهديدات مستمرة من بعض الخارجين عن القانون داخل القرية.

وقال الطفل، ويدعى محمود مصطفى علي، إن أسرته تعيش حالة من الخوف الدائم بسبب تعديات يتعرضون لها، مؤكدًا أن والدته وإخوته لا يجدون مصدر دخل ثابت بعد الاستيلاء بحسب روايته، على محصول الأرض الزراعية الخاصة بهم، ما تسبب في أزمة معيشية صعبة للأسرة.

وأضاف الطفل في استغاثته أن أفرادًا اتهمهم بالاتجار في المواد المخدرة وفرض النفوذ داخل المنطقة، يقومون على حد قوله بتهديد الأسرة باستخدام البلطجة والأسلحة النارية، مطالبًا الجهات المعنية بسرعة التدخل لحماية أسرته وتمكينهم من العيش بأمان داخل قريتهم.

وأثارت كلمات الطفل حالة من الحزن والتفاعل بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد حديثه عن الظروف الإنسانية التي تمر بها أسرته، وعدم قدرتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية أو الاستفادة من محصول الأرض الزراعية التي يعتمدون عليها كمصدر رزق رئيسي.

وطالب عدد من الأهالي بضرورة فحص الواقعة والتحقيق في تفاصيل الاستغاثة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي تجاوزات أو أعمال عنف تهدد أمن المواطنين داخل القرية، مؤكدين أهمية توفير الحماية للأسر البسيطة والحفاظ على حقها في العيش الكريم.

كما ناشد الأهالي الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بسرعة التحرك لبحث ملابسات الواقعة، والتأكد من صحة الاتهامات المتداولة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المواطنين وفرض سيادة القانون داخل القرية.