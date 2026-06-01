الكشف على مئات المواطنين في اليوم الأول لقافلة طبية مجانية بنجع غريب بجنوب الأقصر

نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر قافلة طبية مجانية بقرية نجع غريب التابعة لإدارة إسنا الصحية، وذلك ضمن جهود الدولة المستمرة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بمختلف القرى والنجوع الأكثر احتياجًا.

وأكد الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن القافلة انطلقت على مدار يومي 1 و2 يونيو الجاري، بهدف تقديم الرعاية الصحية الشاملة للأهالي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن القافلة شهدت إقبالًا من المواطنين منذ الساعات الأولى لانطلاقها.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن القافلة تضم نخبة من الأطباء في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، تشمل الباطنة والأطفال والجراحة العامة والجلدية والعظام والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة، بما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

وأشار إلى أن أعمال القافلة تأتي تحت متابعة الدكتورة نهاد نصر الدين، منسق عام القوافل العلاجية بمديرية الشؤون الصحية بالأقصر، وذلك لضمان انتظام العمل وتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية والعلاجية للمستفيدين.

وتواصل القافلة أعمالها لليوم الثاني على التوالي، وسط حرص مديرية الصحة بالأقصر على الوصول بالخدمة الطبية إلى مختلف المناطق والقرى بالمحافظة، تنفيذًا لخطة وزارة الصحة لدعم المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.