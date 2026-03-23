مصطفى حجاج يشعل إحتفالية عيد الفطر على مسرح البالون.. صور

تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة چيهان زكي أقام البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية إحتفالية عيد الفطر المبارك والتي أحياها النجم مصطفى حجاج مساء أمس بحضور جماهيري كبير ورفع مسرح البالون لافتة كامل العدد.

أقيمت الإحتفالية بتوجيهات من وزيرة الثقافة بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

بدأت الإحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم صعد الفنان تامر عبدالمنعم على خشبة المسرح وألقى كلمة قال فيها : انقل لكم تحيات الوزيرة الدكتورة چيهان زكي في ثالث أيام عيد الفطر المبارك كل عام وانتم بخير.

وأضاف "عبدالمنعم" نحمد الله على أننا في مصر أم الدنيا ونقيم حفلات لأننا في بلد الأمن.

حضر الإحتفالية المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح والدكتور خالد عبدالجليل ورسام الكاريكاتير عمرو فهمي ومجموعة من قيادات وزارة الثقافة.

بدأت الإحتفالية بفقرات لفرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية وقدمت من خلال هذه الفقرات تابلوه فني حاز على إعجاب الجمهور الحاضر.

ثم صعد نجم إحتفالية عيد الفطر مصطفى حجاج وقدم مجموعة من أجمل أغانيه منها يابتاع النعناع، خطوة ومجموعة أخرى من الأغاني.