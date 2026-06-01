مرأة ومنوعات

تعديل بطانة فستانها.. نانسي عجرم تثير السوشيال ميديا في حفل أستراليا

ريهام قدري

أحيت اللبنانية نانسي عجرم حفلاً جماهيرياً ضخماً في أستراليا، وسط حضور لافت وتفاعل كبير من الجمهور، واختارت لهذه المناسبة فستاناً أنيقاً من تصميم مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران.

وجاء الفستان من مجموعة ربيع وصيف 2025، إلا أن نانسي عجرم تعاونت مع نيكولا جبران لإجراء بعض التعديلات على التصميم، أبرزها تبطين الجزء السفلي بالكامل بما يتناسب مع إطلالتها على المسرح.

وشهد الحفل إقبالاً جماهيرياً استثنائياً، حيث حضره نحو 8 آلاف شخص بعد نفاد جميع التذاكر المطروحة بالكامل قبل موعده. ووفقاً لتقارير إعلامية، سجلت نانسي عجرم رقماً قياسياً باعتباره أكبر حفل يحييه فنان عربي في أستراليا من حيث الحضور الجماهيري.

وتأتي هذه الحفلات ضمن جولة فنية عالمية حافلة للنجمة اللبنانية، إذ أحيت مؤخراً 9 حفلات في الولايات المتحدة الأمريكية، من بينها حفلات في ديترويت ولوس أنجلوس يوم 14 مايو، وكاليفورنيا يوم 15 مايو، كما التقت جمهورها في باريس خلال حفلتين يومي 22 و23 مايو.

واختتمت نانسي محطات جولتها بالوصول إلى أستراليا، حيث أحيت حفلتين يومي 29 و30 مايو في مدينتي ملبورن وسيدني، لتواصل بذلك نجاحاتها الجماهيرية في مختلف أنحاء العالم.

