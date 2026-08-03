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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخارجية الفلسطينية : نتنياهو يرفض اتفاق أوسلو .. وسعى منذ سنوات لإنهاء سلطة دولتنا

نتنياهو
نتنياهو
عادل نصار

قال السفير الدكتور عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، إنّ ما يُروَّج بشأن تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضغوط من اليمين المتطرف ليس سوى خدعة كبيرة، مؤكدًا أن نتنياهو هو اليمين المتطرف نفسه، وأن أفكاره كانت سببًا في تدمير الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه لا يعتقد أن نتنياهو كان ينتظر إيتمار بن غفير أو بتسلئيل سموتريتش ليفرضا عليه شروطهما، موضحًا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يتبنى هذه التوجهات ويؤيدها، وأنه تحدث منذ اليوم الأول لتوليه رئاسة الحكومة، وعلى مدار أكثر من 30 عامًا، عن إنهاء السلطة الفلسطينية، ورفض اتفاق أوسلو، وعدم قبوله بهذه المسارات السياسية.

وأوضح السفير الدكتور عمر عوض الله أن نتنياهو قد يراوغ سياسيًا، إلا أنه أبشع من بن غفير وسموتريتش، مشددًا، على أن ما يجري يأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة، يتم فيها طرح هذا الملف وإعادته إلى الواجهة كلما اقتضت الظروف.

وتابع، أن إسرائيل تبحث عن السبل التي تمكنها من تنفيذ الإبادة بحق الشعب الفلسطيني وفرض الترحيل القسري بصورة عامة، مشيرًا إلى أن هذه السياسات ليست وليدة اللحظة، وإنما تمثل نهجًا مستمرًا.

وأشار وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أن المرحلة الحالية تتزامن مع موسم الانتخابات، إلى جانب وجود ضغوط أمريكية ودولية لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن ترامب أعلن مرارًا أنه لا يقبل أن يقول له نتنياهو أو غيره «لا»، وأنه لن يسمح لنتنياهو بفرض شروطه، سواء فيما يتعلق ببيع طائرات «إف-35» أو بناء بعض المفاعلات.

وذكر، أن المرحلة المقبلة، وخصوصًا المرحلة الثانية، قد تشهد، وفقًا لما قاله ملادينوف، تصعيدًا إسرائيليًا في العمليات ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بهدف تقويض الاتفاق أو خارطة الطريق التي وافقت عليها الأطراف.
 

الخارجية الفلسطينية نتنياهو اليمين المتطرف

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