من العريش .. استمرار الجهود المصرية لإغاثة ودعم أهالي غزة

قال كريم صبري مراسل قناة إكسترا نيوز، إنّ الدعم المصري المتواصل للأشقاء في قطاع غزة تواصل اليوم مع دخول دفعة جديدة من قوافل «زاد العزة»، وهي القافلة الـ248، التي دخلت في الساعات الأولى من الصباح بإشراف الهلال الأحمر المصري، الذي يعمل على مدار الساعة من أجل إنفاذ شاحنات المساعدات الإنسانية، إلى جانب عدد من شاحنات المواد البترولية.

وأضاف في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ قافلة اليوم شملت آلاف الاحتياجات الأساسية من السلال الغذائية والخيام، إضافة إلى عدد من شاحنات المواد البترولية التي تدخل عبر البوابة الجانبية لمعبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها إلى القطاع، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تتم بصورة شبه يومية على الحدود الفاصلة بين مصر وقطاع غزة، وتحديدًا من أمام معبر رفح.

وتابع، أن المنطقة اللوجستية بمدينة العريش تشهد نشاطًا مكثفًا يتعلق بعمليات تجهيز واستلام شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من الداخل المصري، وكذلك الواردة من الخارج عبر ميناء العريش البحري ومطار العريش، وفق آليات تعمل الدولة المصرية على تنفيذها ضمن خطط وضعتها خلال الآونة الأخيرة.

وأشار مراسل قناة إكسترا نيوز إلى أن الهلال الأحمر المصري يواصل العمل على مدار الساعة بمشاركة أكثر من 65 ألف متطوع، لافتًا إلى أنه قام خلال الفترة الأخيرة بتفويج ما يزيد على مليون طن من المساعدات الإنسانية.

وذكر، أن السلطات المصرية تواصل أيضًا السماح بدخول المرضى والجرحى القادمين من قطاع غزة في دفعات متتالية، إلى جانب تفويج دفعات من الفلسطينيين العائدين من الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن ما جرى اليوم تمثل في تفويج دفعة جديدة من شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل من مصر إلى قطاع غزة.

