انخفاض عوائد سندات منطقة اليورو مع تراجع أسعار النفط على خلفية المحادثات الإيرانية

انخفضت عوائد سندات منطقة اليورو، اليوم الإثنين، مع تراجع أسعار النفط عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن محادثات مرتقبة مع إيران حول مضيق هرمز.

وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يُعدّ المعيار الرئيسي في منطقة اليورو، بمقدار 6 نقاط أساسية ليصل إلى 3.145%.

وكان العائد قد ارتفع يوم الجمعة الماضي إلى ما يقارب أعلى مستوى له في 15 عامًا، وتتحرك عوائد السندات في اتجاه معاكس لحركة الأسعار، وفقا لمنصة "إنفستينج" الإقتصادية.

وصرح ترامب للصحفيين يوم أمس الأحد، بأن المفاوضات ستبدأ بعد ظهر اليوم الإثنين، دون تحديد المشاركين أو مكان انعقادها.

كما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم بأنه لا توجد مفاوضات جارية أو مُخطط لها مع الولايات المتحدة.

وأكدت طهران أنها تُجري مباحثات مع سلطنة عُمان بشأن إدارة المضيق، وهو ممر ملاحي حيوي لأسواق الطاقة العالمية.

وانخفض سعر خام برنت بنسبة 5% إلى 83.53 دولارًا للبرميل يوم الاثنين عقب تصريحات ترامب، مما خفف المخاوف بشأن التضخم.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين، والذي يعكس توقعات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، بمقدار 4.5 نقطة أساسية ليصل إلى 2.763%.

ودفعت توقعات التضخم المنخفضة المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة.

وكان العائد قد ارتفع بنحو 30 نقطة أساسية في يوليوالماضي، حيث توقع المتداولون المزيد من رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بعد استئناف الولايات المتحدة وإيران للضربات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.