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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البحوث الفلكية: تسجيل توابع للزلزال بقوة 3 درجات على مقياس ريختر.. فيديو

زلزال
زلزال
عبد الخالق صلاح

كشف الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه تم تسجيل عدة توابع للزلزال بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، مؤكدًا أن هذا أمر طبيعي حتى تنفس الأرض عن نفسها عقب الزلزال.

وقال باسم نبوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن الدولة تتعامل مع المعهد القومي للبحوث الفلكية باعتباره ذراعًا مهمة في رصد الزلازل، لافتا إلى أن لدينا 70 محطة لتغطية جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى 9 محطات على أعلى مستوى من الجيل الخامس.

وأوضح باسم نبوي، أن هناك محطات لرصد الزلازل في أسوان عند السد العالي، وأن هناك 25 محطة لرصد الزلازل في منطقة السد؛ لأن السد حاجز للمياه التي تأتي من إثيوبيا محملة بالطمي، مما يسبب بعض الأمور في القشرة الأرضية، لذا فإن هذه المحطات متواجدة لرصد جميع الهزات.

وأشار إلى أن هناك محطات على السواحل لرصد الهزات، كما أن هذه المحطات يمكنها رصد الزلازل التي تحدث خارج مصر، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي شخص التنبؤ بموعد حدوث الزلازل؛ لأن هذه طاقة كامنة في الأرض، ولا يستطيع أي شخص في العالم التنبؤ بموعد حدوث الزلازل حتى الآن.

وأردف: «العالم الهولندي المشهور بالتنبؤ بالزلازل لا يمكن إطلاق لقب عالم عليه؛ لأنه لا يتبع أي جهة بحثية، العالم الهولندي ده بيشوف أكثر المناطق التي بها تصدعات أو هزات أرضية في منطقة معينة، وبعد فترة يحدث زلزال يقولك: أهو تنبأ بالزلزال، واللي يتنبأ يكون حدد موعد ومكان حدوث الزلزال».

وأردف: «بعض المواقع بتعيد نشر أخبار وتنسبها للعالم الهولندي لتحقيق نوع من الترافيك أو المشاهدات».

وأشار إلى أن بعض أنواع الهواتف المحمولة قامت بإرسال رسائل قبل حدوث الزلزال، وهي مجرد رصد مبكر، ويكون هذا الرصد تابعًا لبعض المنظمات، التي تقوم على الفور بإرسال هذه التنبيهات إلى الهواتف.

الدكتور باسم نبوي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عقب الزلزال

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