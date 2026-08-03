كبلر: 20 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين وسط استمرار التوتر

أفادت شركة كبلر المتخصصة في استخبارات النقل البحري، بأن 20 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين، بواقع 9 سفن يوم الأحد، و11 سفينة يوم السبت.

وقالت الشركة -في بيان اليوم الإثنين- إن 7 من أصل 9 سفن عبرت المضيق يوم الأحد سلكت المسار الإيراني في الجزء الشمالي من الممر المائي.

وأضافت "كبلر" أن مضيق باب المندب، الواقع عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، شهد 30 عملية عبور للسفن يوم الأحد، مقارنة بـ37 عملية يوم السبت و42 عملية يوم الجمعة.

وأشارت الشركة إلى أن المشهد الدبلوماسي لا يزال غير مستقر، محذرة من أنه "إلى حين توافق الإشارات الأمريكية والإيرانية والعُمانية على ترتيبات واضحة للملاحة؛ ينبغي على المشغلين التعامل مع كلا الممرين البحريين باعتبارهما مناطق متنازعًا عليها وليس ممرات عادت إلى طبيعتها".