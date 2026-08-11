أزمة أرض المعادي واليخت بالتجمع.. أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سحب 38 فدانًا

كشف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة بشأن أزمة أرض نادي المعادي واليخت في القاهرة الجديدة، مشيرًا إلى أن الأرض التي تبلغ مساحتها 38 فدانًا تم تخصيصها للنادي عام 2009، قبل أن يتم سحبها مؤخرًا.

وقال أحمد موسى إن نادي المعادي واليخت حصل على تخصيص الأرض في القاهرة الجديدة عام 2009، موضحًا أن النادي رفع قيمة الاشتراكات للأعضاء بهدف توفير التمويل اللازم لإنشاء فرع جديد على الأرض المخصصة، إلا أن المشروع لم يتم بالشكل المعلن.

وأضاف مقدم برنامج «على مسئوليتي» أن «المعلومة المؤكدة» لديه هي سحب أرض النادي في التجمع، مطالبًا إدارة نادي المعادي واليخت بالخروج ببيان رسمي لتوضيح حقيقة ما حدث، وكشف أسباب سحب الأرض وموقف الإنشاءات التي تمت عليها.

وأشار موسى إلى أن ملايين الجنيهات جرى إنفاقها على إنشاءات في فرع أرض النادي بالتجمع، لافتًا إلى أن هذه الإنشاءات لم تكتمل، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مصير الأموال التي تم إنفاقها على المشروع.

قيمة أرض نادي المعادي واليخت تصل إلى مليار جنيه

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن القيمة الحالية لأرض نادي المعادي واليخت في التجمع تقدر، وفق ما ذكره، بنحو مليار جنيه، مشددًا على أهمية توضيح ملابسات سحب الأرض للرأي العام وأعضاء النادي.

وطالب موسى إدارة نادي المعادي واليخت بإصدار بيان رسمي يتضمن تفاصيل تخصيص الأرض، وما تم إنجازه بها، وحجم الإنفاق على الإنشاءات، إلى جانب أسباب سحب الأرض والجهة التي اتخذت القرار.



