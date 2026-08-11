هبة الأباصيرى: ذهبية أسيل أسامة تؤكد أن الاجتهاد والطموح لا حدود لهما

قالت الإعلامية هبة الأباصيري، مقدمة برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المذاع عبر قناة «CBC»، إن بنات مصر يواصلن إثبات قدرتهن على تحمل المسؤولية، مؤكدة أن الاجتهاد والطموح لا حدود لهما.

وأشادت هبة الأباصيري بالبطلة المصرية أسيل أسامة، بعد تحقيقها إنجازاً تاريخياً بحصد الميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب لألعاب القوى، مؤكدة أن هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر للمصريين.

وأكدت أن تتويج أسيل أسامة بالميدالية الذهبية ليس مجرد إنجاز رياضي يسعد المصريين، لكنه يحمل رسالة مهمة لكل فتاة لديها حلم وتسعى إلى تحقيقه في أي مجال، موضحة أن التعب والمجهود في النهاية هما من يصنعان الفارق، وأن البطولات الكبيرة تبدأ بخطوة وحلم وإصرار.

وأشارت هبة الأباصيري إلى أن السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وجهت رسالة إلى أسيل أسامة وأسرتها، هنأتها خلالها بتتويجها بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب لألعاب القوى، معتبرة أن هذا الإنجاز التاريخي يضاف إلى سجل المرأة المصرية المشرف.

وقالت هبة الأباصيري إن التهنئة تمتد إلى أسيل وأسرتها وإلى جميع المصريين، مؤكدة أن بنات مصر دائماً مصدر فخر وإلهام.

وأوضحت هبة الأباصيري أن وزير الشباب والرياضة أجرى اتصالاً لتقديم التهنئة إلى رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى العميد حاتم فودة، وإلى بطلة العالم أسيل أسامة، عقب تحقيقها هذا الإنجاز التاريخي.

واختتمت هبة الأباصيري حديثها بتوجيه التحية والتهنئة إلى أسيل أسامة، معربة عن تمنياتها باستمرار نجاح بنات مصر وتحقيقهن مزيداً من الإنجازات التي ترفع اسم مصر، مؤكدة أن نجاح أبنائنا وبناتنا يمثل مصدر فخر لكل مصري