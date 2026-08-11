فلسطين : اتفاق غزة يستهدف توحيد أراضينا وهو ما تعارضه سلطات الاحتلال

أكد مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن، أن عمليات الضم والتوسع الاستيطاني تستمر بلا هوادة بالأراضي المحتلة.

وقال مندوب فلسطين في كلمته أمام مجلس الأمن، إن الرد الإسرائيلي المخيب تجاه اتفاق غزة.. يهدف استمرار قصف الشعب الفلسطيني.

وأضاف مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن:"اتفاق غزة يستهدف توحيد الأراضي الفلسطينية.. وهو ما تعارضه سلطات الاحتلال".

وتابع مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن:" الاحتلال يؤيد عنف المستوطنين.. ويوفر لهم الحماية".

وأكمل مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن:" ندعو للحماية الدولية للفلسطينيين من عنف المستوطنين والاحتلال".

