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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بإطلالة جريئة .. سارة سلامة تخطف الأنظار من عطلتها الصيفية

سارة سلامة
سارة سلامة
ميرنا محمود

شاركت الفنانة سارة سلامة ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام ، عده صور بإطلالة جريئة خلال قضائها عطلتها الصيفية.


وظهرت سارة سلامة بفستان قصير باللون الأسود  من أمام حمام السباحه، ليكشف عن جمالها وأناقتها.


وتعد الفنانة سارة سلامة، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدل بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد سارة سلامة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

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