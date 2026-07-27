سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث إطلالة

شاركت الفنانة سارة سلامة، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت سارة سلامة بإطلالة كاجوال باللون الأبيض، ولوك ميك اب يبرز جمال ملامحها.

وعلى الصعيد الفني، كان آخر ظهور لسارة سلامة في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "نقطة سودة" الذي عُرض عام 2024، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، بينهم أحمد مجدي، أحمد فهمي، نضال الشافعي، وفاء عامر، أحمد بدير، سماح أنور، أحمد خالد صالح، هدى الإتربي وآخرون، من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.

كما تترقب سارة سلامة عرض أحدث أعمالها السينمائية "خلي بالك من اللي جاي"، الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنانة رانيا يوسف، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول ثلاث فتيات يُكلفن بمهمة وطنية لصالح الدولة، ليواجهن العديد من التحديات والمخاطر خلال تنفيذها».