هيفاء وهبي تصل القاهرة استعدادًا لحفل الساحل الشمالي

وصلت الفنانة هيفاء وهبي إلى القاهرة، استعدادًا لإحياء حفل غنائي ضخم في الساحل الشمالي، ضمن أجندة حفلات موسم الصيف، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال حفلها الجماهيري الناجح في لبنان، والذي شهد حضورًا جماهيريًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا.

وتواصل النجمة هيفاء وهبي نشاطها الفني المكثف خلال الفترة الحالية، حيث تستعد عقب حفلها في الساحل الشمالي للتوجه إلى تونس، لإحياء حفل غنائي يوم 2 أغسطس المقبل، في إطار جولتها الفنية التي تلتقي خلالها جمهورها في عدد من الدول العربية والأجنبية.

أعمال هيفاء وهبي

وعلى صعيد آخر، تواصل أغنيتا هيفاء وهبي "بحبك" و"متسوبيشي" تحقيق نجاح لافت على منصات الاستماع ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تصدرتا المراتب الاولى وحققتا ملايين المشاهدات، لتؤكدا استمرار النجمة اللبنانية بتحقيق حضور قوي على الساحة الغنائية.

وتعيش هيفاء وهبي حاليًا حالة من النشاط الفني المتواصل، سواء من خلال حفلاتها الغنائية أو أعمالها الموسيقية التي تحقق انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور.