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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يدعم منتخب مصر: مهما كانت النتيجة أنتم أبطال

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد بدران

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة مؤثرة لدعم منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفراعنة حققوا مكاسب كبيرة في البطولة، بغض النظر عن نتيجة اللقاء.

وكتب الغندور عبر حسابه على "فيسبوك": "على فكرة... ما يهمناش! مهما كانت نتيجة ماتش النهاردة قصاد الأرجنتين، ويارب نكسب، فمصر كده كده كسبانة."

وأوضح أن المنتخب الوطني نجح في كسب احترام الجميع، بعدما قدم لاعبوه مستويات كبيرة وتجاوزوا التوقعات، مشيدًا بالجماهير المصرية والعربية التي ساندت الفراعنة في الولايات المتحدة، واصفًا ما قدمته في المدرجات والشوارع بـ"الملحمة الوطنية".

كما أكد أن الإنجاز الحقيقي يتمثل في توحد المصريين خلف منتخبهم، مشيرًا إلى أن الشعب بكل فئاته اجتمع على قلب رجل واحد لدعم المنتخب، إلى جانب الفرحة التي عاشها الأشقاء العرب، وخاصة الشعب الفلسطيني، مع مسيرة الفراعنة في المونديال.

وأشاد الغندور بالموقف الإنساني للمدير الفني حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن، بعد رفع علم فلسطين والتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن ملايين المصريين يشاركونهما المشاعر نفسها.

واختتم رسالته بالتأكيد على أن مصر أكبر من أي نتيجة في مباراة كرة قدم، وأن المنتخب سيدخل مواجهة الأرجنتين بطموح الفوز، لكنه سيظل بطلًا في نظر الجماهير مهما كانت النتيجة، مستشهدًا بكلمات أغنية "ما يهمناش" التي تدعو إلى قيمة العمل والانتماء والإنسانية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الأرجنتيني، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أتالانتا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى هذا الدور لأول مرة في تاريخه، إثر فوزه على أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة (4-2).

منتخب مصر الأرجنتين كاس العالم خالد الغندور

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