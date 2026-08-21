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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الطوارئ الأوكرانية: مصرع وإصابة 4 أشخاص في هجوم روسي بالمسيرات على خاركيف

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 2 وإصابة 2 آخرين في هجوم روسي بالمسيرات على مقاطعة خاركيف.


أفادت صحيفة الجارديان البريطانية بأن سلاح الجو الأوكراني يعاني من نقص في صواريخ باتريوت الاعتراضية، ما يُصعّب عليه الدفاع عن نفسه ضد هجمات الصواريخ الباليستية عالية السرعة، التي قد تصل في غضون دقائق من إطلاق إنذار الغارة الجوية.


في وقت سابق من هذا الشهر، قرر سلاح الجو الأوكراني التوقف عن الإعلان عن عدد الصواريخ الباليستية التي تم إطلاقها، مُعللاً ذلك بمخاوف أمنية.

يُصعّد كلا الجانبين هجماتهما بعيدة المدى في ظلّ نقص في الدفاعات الجوية، حيث هاجمت أوكرانيا مصافي النفط والمستودعات القريبة من موسكو باستخدام صواريخ كروز وطائرات مسيّرة مُطوّرة حديثًا، بينما كثّفت روسيا هجماتها على كييف، مُستخدمةً بكثافة الصواريخ الباليستية الثقيلة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، في نداءٍ مؤثرٍ لتوفير صواريخ اعتراضية، إن شركاء أوكرانيا "لا يمكنهم الوقوف مكتوفي الأيدي غير مبالين" بينما "تدمر" روسيا الأرواح.

في غضون ذلك، صرّح الرئيس الأوكراني بأن "أكثر من 600 من رجال الإنقاذ" ما زالوا يشاركون في التصدي للهجمات الروسية التي استهدفت كييف ليلًا، والتي أسفرت عن مقتل 15 شخصًا.

أوكرانيا روسيا هيئة الطوارئ الأوكرانية زيلينسكي

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