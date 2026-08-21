ماليزيا تسجل ارتفاع حاد في حالات الإصابة بحمى الضنك

رصدت وزارة الصحة الماليزية ارتفاع حاد في حالات الإصابة بحمى الضنك ​في العاصمة كوالالمبور ومنطقة وادي كلانج المحيطة بها.

‌وحذرت الصحة الماليزية في بيان لها من ارتفاع فرص انتقال العدوى مع تزايد حالات الإصابة بهذا المرض الذي ينقله البعوض لمناطق أخرى من البلاد.



وأشارت الوزارة في ​بيان إلى أن الزيادة في عدد الحالات تركزت ​بشكل أساسي في مراحل مبكرة في منطقة وادي كلانج، ⁠لا سيما كوالالمبور وبوتراجايا وولاية سيلانجور.



ولفتت الوزارة إلى انه تم تسجيل 58079 حالة ​منذ أوائل أغسطس، بزيادة 56.2 بالمئة عن نفس الفترة ​من عام 2025، مع 55 حالة وفاة بسبب مضاعفات حمى الضنك.



وفي كوالالمبور وبوتراجايا، قفزت الحالات بواقع 106 بالمئة، بينما شهدت ولاية سيلانجور ​زيادة 61 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وأوضحت ​الوزارة أنها اتخذت تدابير للوقاية والمكافحة المكثفة والموجهة، بما في ذلك الكشف ‌المبكر ⁠عن الحالات، ومكافحة ناقلات المرض، وهي أمور بدأت تؤتي بنتائج إيجابية. ومع ذلك، ذكرت أن خطر الإصابة بحمى الضنك لا يزال مرتفعا وأن الوضع الوطني مثير للقلق في ضوء ارتفاع ​عدد الحالات في ​ولايات أخرى.



وقالت الوزارة "تأتي الزيادة في حالات حمى الضنك نتيجة عدة عوامل، منها الظروف الجوية غير المتوقعة خاصة هطول ⁠الأمطار ​المصحوب بالطقس الحار، مما يخلق بيئة ​مواتية لتكاثر البعوض من نوع الزاعجة".

