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مسيرات ​روسية تضرب معبر حدودي ​مع مولدوفا في منطقة أوديسا ​جنوب ​أوكرانيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسيرات ​روسية تضرب معبر حدودي ​مع مولدوفا في منطقة أوديسا ​جنوب ​أوكرانيا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

كشفت هيئة ​حرس الحدود ‌الأوكرانية عن قيام طائرات مسيرة ​روسية ألحقت أضرارا ⁠خلال ​الليل بمعبر حدودي ​مع مولدوفا في منطقة أوديسا ​بجنوب ​أوكرانيا.


وذكرت الهيئة عبر تطبيق ‌تيليجرام ⁠أن حركة المسافرين والمركبات عبر ​نقطة ​تفتيش ⁠تاباكي توقفت ويجري ​تحويلها إلى ​معابر ⁠أخرى.

وفي وقت لاحق ؛ أفادت وكالة رويترز نقلا عن عمدة كييف بمقتل 8 أشخاص وإصابة 33 إثر غارات روسية على المدينة.

ويُشار إلى أن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت خلال الساعات الماضية  لهجوم صاروخي ودروني روسي كبير ومدمر.

وأطلق الجيش الروسي صواريخ باليستية تكتيكية من طراز Iskander-M، وصواريخ كورية شمالية من طراز KN-23، بالإضافة إلى صواريخ كروز فرط صوتية من طراز 3M22 Zircon.


كما شن الجيش الروسي هجمات بالطائرات المسيرة أحادية الاتجاه من طرازات GERAN-2/3.

وشاركت 7 قاذفات استراتيجية طراز "تو-95"  وقاذفتين من طراز "تو-160" في تنفيذ الهجوم الروسي.

روسيا أوكرانيا هيئة ​حرس الحدود ‌الأوكرانية مولدوفا

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