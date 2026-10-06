رئيس مدينة أوسيم يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية لتركيب الإنترلوك بشوارع شنبارى والكوم الأحمر

قام المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة أوسيم، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027.

وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، بشأن متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ورفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت الجولة متابعة أعمال تركيب الإنترلوك بمنطقتي شنبارى والكوم الأحمر، حيث تفقد رئيس المدينة معدلات التنفيذ، واطلع على سير الأعمال ومدى الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.

وشدد المهندس ياسين سيد ياسين على ضرورة تكثيف معدلات العمل، والالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، مع سرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تحسين حالة الطرق ورفع كفاءة الشوارع وتيسير حركة المواطنين.

وأكد رئيس مركز ومدينة أوسيم استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على معدلات الإنجاز، بما يضمن تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وفق المستهدف وفي إطار توجيهات محافظة الجيزة.

