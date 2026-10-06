محافظ الوادي الجديد تتفقد أعمال تطوير مدرسة التمريض بباريس

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال تطوير مدرسة التمريض بمركز باريس، ضمن جولتها الميدانية الموسعة لليوم الثالث على التوالي بمراكز المحافظة في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي وفي إطار التوسع في إعداد الكوادر المتخصصة، يرافقها الأستاذ علي نجاح رئيس المركز، والدكتور حسام صفوت وكيل وزارة الصحة، والدكتورة منال مسلم نقيب التمريض بالمحافظة.

حيث وجهت المحافظ باستمرار أعمال تطوير وتجهيز الطابق الثالث، تمهيدًا لإضافة فصلين دراسيين للفرقتين الرابعة والخامسة، بما يدعم استكمال الدراسة وفق نظام الخمس سنوات، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية والتعليمية والضوابط المنظمة لمدارس التمريض، والتنسيق مع الجهات المختصة لاستيفاء متطلبات التشغيل والاعتماد.