وكيل "حقوق النواب" لـ (أ ش أ): انتصارات أكتوبر المجيدة تحملنا أمانة نقل الملحمة للأجيال لتعرف قيمة السلام

أكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب ياسر الهضيبي، أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل راية مرفوعة فوق رؤوس الشعب المصري العظيم على مدار تاريخهم الماضي والحاضر والمستقبل، مشددًا على أن انتصارات أكتوبر المجيدة تحملنا أمانة نقلها وإيصالها إلى الأجيال التي لم تعش الحرب؛ لتعرف قيمة السلام، وثمن استرداد الأرض، وكيف يصنع العلم والتخطيط والشجاعة فارقًا في مصير الوطن.

وقال النائب الهضيبي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه بعد مرور 53 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، تغيرت أجيال، وبقي حق من صنعوا النصر مستمرًا في ذاكرة هذا الوطن والمواطن، موضحًا أنه في السادس من أكتوبر 1973، عبر جنود مصر القناة وهم يعرفون أن العودة ليست مضمونة، وأن الأرض تستحق التضحية.

وأضاف أن كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ 53 لانتصارات أكتوبر أمس، شددت على ضرورة توصيل الحكاية إلى الأجيال التي لم تعش هذه الحروب، ليكونوا أمام مسؤوليتهم لخدمة هذا الوطن، كل في مجاله وموقعه، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية تؤكد دائمًا ضرورة الوعي واستمراره لدى المواطنين بخطورة الأوضاع الراهنة وثمن الأمن والاستقرار الذي نعيش فيه حاليًا.

وشدد على ضرورة أن تقوم كافة مؤسسات الدولة، ومنها البرلمان، بتحمل مسؤولياتها تجاه نشر الوعي للمواطنين؛ لأن الحرب الراهنة هي حرب من نوع جديد تستهدف الوطن من الداخل ونشر الشائعات وتضخيم التحديات، مؤكدًا أن مجلس النواب على أتم الاستعداد لوضع التشريعات اللازمة لمواجهة المخاطر الناجمة عن قلة الوعي وأساليب التخريب والتدمير الحديثة.

وتابع أن هناك مسؤولية أمام البرلمان، بأنه لا بد وأن يظل الوفاء لمن حققوا النصر العظيم في أكتوبر بصون كرامة المواطن، ورعاية أسر الشهداء والمصابين، وحماية وطن مستقل وآمن وقادر على منح أبنائه حياة أفضل، مؤكدًا أن لجنة حقوق الإنسان على تواصل مستمر مع كافة المؤسسات والجهات من أجل حماية المواطن المصري.

ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن ذكرى العبور التاريخي تأتي هذا العام لتذكر الجميع بدرس حي ومباشر، وهو أن قوة الدولة المصرية كانت وستظل نابعة من تلاحم الشارع والمواطنين مع قيادتهم السياسية ومؤسساتهم الوطنية، مؤكدًا أن حماية الأمن القومي المصري في الوقت الراهن لا تعني فقط حماية الحدود الجغرافية، بل تمتد لتشمل حماية وعي المجتمع والمؤسسات.