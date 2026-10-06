محافظ الوادي الجديد تفتتح مدرسة عدن الإبتدائية المشتركة بباريس

افتتحت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال صيانة وتوسعة مدرسة عدن الإبتدائية المشتركة، وذلك في مستهل جولتها الميدانية بمركز باريس ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي الـ67 للمحافظة، يرافقها الأستاذ علي نجاح رئيس، والأستاذ عبدالرحمن عبد اللطيف مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندسة أسماء بصيط مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة.

وهنأت المحافظ أهالي المركز بمناسبة العيد القومي الـ67، مؤكدةً أن الارتقاء بالخدمات الأساسية، وفي مقدمتها تطوير المنظومة التعليمية ودعم المنشآت الخدمية، كما استعرضت أعمال التوسع والصيانة واستيعاب الكثافات الطلابية بمختلف المراحل التي تم تنفيذها بتكلفة إجمالية بلغت 18.51 مليون جنيه تضم ملحقين سعة 16 فصلًا دراسيًا إلى جانب معامل للمشاهدة والحاسب الآلي، ومكتبة، وصالة متعددة الأغراض، ومصلى، وفراغات إدارية وأنشطة ومرافق خدمية بما يوفر بيئة تعليمية متكاملة لخدمة الطلاب وأداء الأنشطة التعليمية والتربوية.