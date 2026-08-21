قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التنمية المحلية توجه بإحالة مسئولي عدد من مراكز ومدن دمياط للتحقيق
4 آلاف قطعة ذهبية.. كنز بـ10.5 ملايين دولار يشعل معركة غامضة على الملكية في دندرمونده البلجيكية
أعظم أبواب السعادة.. فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة
مسيرات ​روسية تضرب معبر حدودي ​مع مولدوفا في منطقة أوديسا ​جنوب ​أوكرانيا
الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة الأسبوع المقبل.. القاهرة 35 درجة اليوم
صعد عالميًا.. هل ترتفع أسعار البن والقهوة في مصر؟
بداية من 300 جنيه.. أسعار الكتب المدرسية للعام الدراسي الجديد 2026
معادلة صعبة..اقتصادي يكشف أسباب تثبيت الفائدة وتأثير القرار على المواطنين
الزمالك يستهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري أمام الاتحاد السكندري.. الليلة
تأكيدا لصدى البلد.. رئيس الوزراء يتوجه لتنزانيا للمشاركة في افتتاح مشروع سد جوليوس نيريري
الأهلي يشدد قبضته قبل الموسم الجديد.. تعديلات على اللائحة
دار الإفتاء: الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف سنة مؤكدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أعظم أبواب السعادة.. فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

الصلاة على النبي
الصلاة على النبي
محمد شحتة

الصلاة على النبي يوم الجمعة من أعظم القربات إلى الله تعالى ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، حيث ثبتت بالآيات والسنة المطهرة فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة، منها قول النبي: «إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليَّ، فقالوا له: كيف تبلغك الصلاة وقد أرمت، أي: بلي الجسد، فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء».

فضل الصلاة على النبي

وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الله منَّ الله على المسلمين بأن جعل لهم بابًا عظيمًا من أبواب السعادة، يلجؤون إليه في أحزانهم وأزماتهم وكُرباتهم؛ فتنفرج الأزمات، وتنقشع الكُربات، وتتحول الأحزان إلى سلام وطمأنينة لا يعرفها إلا من ذاقها.

وأضاف علي جمعة، في منشور له على فيس بوك، متحدثا عن فضل الصلاة على النبي، أن هذا الباب العظيم هو: الصلاة على سيدنا النبي، وعند بناء إنسان الحضارة ينبغي تعليمه هذا الباب؛ ليحتفظ به في قلبه، ويستعمله عند حاجته، وما أحوجنا إلى الصلاة على سيدنا النبي في هذا الزمن؛ فهي مفتاح الخيرات، ومرقاة الدرجات، وسبب السعادة في الدنيا والآخرة، وبها تطهر النفس، ويسلم القلب، وينجو العبد، وتُغفر الذنوب.

وتابع علي جمعة: وينبغي علينا أن ندرك أننا نتخلق في ذلك بأمر إلهي، بدأ الله تعالى فيه بذاته العلية، وثنَّى بملائكته، حيث قال عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].

صيغة الصلاة على النبي

قال الدكتور محمود شلبي ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة على سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم - من أفضل الطاعات وأفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى ، مشيرًا إلى أنه تأتي الصلاة على الحبيب المصطفى -صلى الله عليه وسلم- بصيغ عدة.

وأوضح “ شلبي” في إجابته عن سؤال: ( ما أفضل صيغة الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ، فهل عند الصلاة على الرسول -صلى الله عليه وسلم- يكفي أن نقول عليه أفضل الصلاة والسلام ؟، وهل أثاب عليها أم أن هناك صيغة أفضل وثوابها أكبر ؟)، أنه تأتي الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بصيغ عدة ، منها الصيغة الإبراهيمية ، التي نقولها في التشهد - التحيات- أثناء الصلوات .

وأضاف أن الصيغة الإبراهيمية للصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- هي: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

وأردف: وهناك الصيغة الأنسية في الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وهي: (اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم)، وهناك صيغة: ( اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد )، وهناك صيغة أخرى، وهي: و(عليه الصلاة والسلام).

ونوه بأن كل هذه صيغ ، والإنسان له أن يُصلي على الحبيب المصطفى سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- بالصيغة التي يجد قلبه فيها، وعليه فإن كل الصيغ يجوز أن نذكره بها ، ولا حرج في أيها إن شاء الله تعالى.

يوم الجمعة الصلاة على النبي الصلاة على النبي يوم الجمعة فضل الصلاة على النبي سنن يوم الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي الجديد.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

طرابزون

الصحف التركية: خسارة طرابزون بالدوري الأوروبي ضربة قوية لطموحات الفريق

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفين والقطاع الخاص

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 وتأخير الساعة في مصر

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 وتأخير الساعة في مصر

بيزيرا

مفاجأة.. بيزيرا يحق له اللعب في الإمارات ببطاقة مؤقتة

السيرك

سقوط لاعبة بالسيرك القومي في جمصة خلال العرض.. وإحالة الواقعة للتحقيق

محمد رمضان

بطائرة هليكوبتر.. دخول مفاجئ لـ محمد رمضان بحفل رأس البر

حسام حسن

طبيعة غير رياضية.. تفاصيل خطاب لجنة الانضباط بشأن تصريحات حسام حسن

ترشيحاتنا

شارع الفن

مبادرة «شارع الفن» تنقل الفعاليات الثقافية والفنية إلى الميادين

الشيخ أحمد المشد

الاقتداء بالنبي.. كيف جسد الرسول معنى الرحمة للعالمين؟

حقن التخسيس

مخاطر بالجملة.. أضرار استخدام حقن التخسيس دون إشراف طبي

بالصور

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

جمبسوت لافت.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

فيلم Fatherland

أرض الأجداد.. بافل بافليكوفسكي يتأمل حرب أوروبا الباردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد