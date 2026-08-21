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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مبادرة «شارع الفن» تنقل الفعاليات الثقافية والفنية إلى الميادين

شارع الفن
شارع الفن
البهى عمرو

أكد أحمد يسري رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، أن مبادرة «شارع الفن» أطلقتها وزارة الثقافة ضمن المشروع القومي للفنون تحت عنوان «الثقافة حياة»، وتقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بهدف نقل الفنون والثقافة من القاعات والمواقع الثقافية إلى الميادين والفضاءات العامة وتقديمها للجمهور بصورة مباشرة وتفاعلية.

وقال يسري، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، إن المبادرة بدأت في القاهرة من خلال أكاديمية الفنون، ثم انتقلت إلى محافظات الإسكندرية في شارع النبي دانيال، والإسماعيلية في شارع شمبليون، وكفر الشيخ، وأسوان في ميدان المحطة، مضيفًا: «حاليًا الأسبوع ده بدأنا برضه في المنيا»، بالإضافة إلى أن اختيار الأماكن يتم وفق وجود الجمهور بشكل كبير ومكثف، مؤكدًا: «بنحاول نقدم الخدمة الثقافية ليهم لحد عندهم بدل ما بيجوا لنا، إحنا بنوصل لهم بالمنتج الثقافي لحد عندهم».

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى نشر الوعي في مختلف المحافظات، واكتشاف المواهب الشابة ودعمها، وإتاحة الأنشطة الثقافية والفنية للجمهور في أماكن مفتوحة، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والوعي الثقافي، لافتًا إلى أن الفعاليات لا تستهدف فئة محددة، وإنما الأسرة كلها، مع الاهتمام بذوي الهمم باعتبارهم من الجمهور المستهدف الأساسي للهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة الثقافة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي أن المبادرة ستتوسع خلال الفترة المقبلة لتشمل محافظات الجمهورية، قائلًا: «الفترة اللي جاية هتعمم على محافظات الجمهورية بس كده عن ورا بعضهم، يعني مش هيبقوا مرة واحدة كلهم، هي تبقى واحدة ورا الثانية»، وتستهدف المبادرة تحويل الساحات في الميادين إلى ساحات تفاعلية حقيقية بين الجمهور والفن بمختلف مجالاته.

شارع الفن الفن قصور الثقافة الثقافة

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