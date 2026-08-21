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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مبادرة رئاسية لدعم أطفال السكري باستخدام تقنيات المراقبة المستمرة

السكري
السكري
رحمة سمير

أشادت مؤسسة «فيتش» الدولية بجهود المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، خاصة مبادرة دعم أطفال مرضى السكري من النوع الأول، والتي تستهدف تطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأطفال من خلال إدخال تقنيات المراقبة الذكية لمستويات السكر.

وقالت الدكتورة رندا درويش، استشاري طب الأطفال بالمعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، إن إشادة مؤسسة دولية مثل «فيتش» بالمبادرة تمثل شهادة على الجهود المبذولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية للأطفال المصابين بالسكري.

وأوضحت أن استخدام التكنولوجيا يساعد الأطفال المصابين بالسكري على ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، مشيرة إلى أن جهاز المراقبة المستمرة للجلوكوز «CGM» يوفر قراءات متواصلة لمستوى السكر على مدار اليوم، بما يسمح بمتابعة الارتفاعات والانخفاضات بصورة دقيقة.

وأضافت أن الدولة أتاحت الجهاز من خلال المبادرة في مستشفيين تابعين للتأمين الصحي حاليًا، مع خطة للوصول إلى 8 مراكز، موضحة أن المرحلة الأولى تستهدف نحو 500 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، مع إمكانية التوسع لاحقًا ليشمل مختلف الأعمار.

وأشارت إلى أن الجهاز عبارة عن مستشعر صغير يوضع تحت الجلد، ويقيس مستوى الجلوكوز في السائل الموجود بين الخلايا، ثم ينقل القراءات إلى تطبيق إلكتروني، بما يتيح للطبيب والأسرة متابعة حالة الطفل بصورة مستمرة.

وأكدت أن أهمية الجهاز لا تقتصر على معرفة رقم السكر فقط، وإنما إظهار منحنى حركة مستويات الجلوكوز، بما يساعد على اكتشاف فترات الارتفاع والانخفاض التي قد تؤثر سلبًا على صحة الطفل.

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