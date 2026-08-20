أسامة حمدي يحذر مرضى السكري من نظام الطيبات: الإفراط في تناول السكر قد يدمر البنكرياس

أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض السكر بجامعة هارفارد، إن الصيام المتقطع والصيام لفترات زمنية محددة قد يكون لهما فوائد لبعض مرضى السكري، مشيرا إلى أن أنظمة الصيام يمكن أن تختلف بين الصيام يوميًا لفترة محددة، أو تخصيص يومين أسبوعيًا للصيام، أو اتباع نظام يعتمد على الصيام يومًا والإفطار في اليوم التالي.

وقال أسامة حمدي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن من بين الأنظمة التي يمكن اتباعها الصيام لمدة تصل إلى 16 ساعة، مع تقليل كمية الطعام بشكل كبير خلال فترة الإفطار، مشيرًا إلى أهمية اختيار النظام الغذائي المناسب وفقًا لحالة المريض وتحت إشراف طبي.

إتباع نظام غذائي متوازن

وحذر أستاذ أمراض السكر من بعض المعتقدات الغذائية الخاطئة خاصة نظام الطيبات، التي يتم تداولها بشأن التعامل مع مرض السكري، مؤكدًا أن السماح للمريض بتناول السكر دون قيود، تحت شعار «لو عندك سكر كل سكر براحتك»، قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة، خاصة أن الإفراط في تناول السكريات يمثل ضغطًا كبيرًا على البنكرياس، وقد يؤدي مع مرور الوقت إلى تدهور قدرته على إنتاج الإنسولين، فلا بد من إتباع نظام غذائي متوازن وعدم التعامل مع السكريات باعتبارها أطعمة يمكن تناولها دون حساب.