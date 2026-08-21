مخاطر بالجملة.. أضرار استخدام حقن التخسيس دون إشراف طبي

حذر شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، من استخدام حقن التخسيس بشكل عشوائي أو دون إشراف طبي، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الأدوية يحتاج إلى تقييم شامل للحالة الصحية، بما في ذلك الوزن وكتلة الجسم والتحاليل والحالة العامة للمريض، للتأكد من مدى ملاءمتها له.

وأضاف شريف حتة خلال مداخلة هاتفية مع روان أبو العينين ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن استخدام حقن التخسيس لمجرد مواكبة «الترند» قد يعرض البعض لمضاعفات خطيرة، مؤكدًا أن اللجوء إليها يجب أن يكون في حالات تستدعي ذلك طبيًا، خاصة عندما تكون السمنة أو زيادة الدهون سببًا في مشكلات صحية أو عوامل خطر مستمرة.

وأشار إلى أن بعض الحالات قد تتعرض لمضاعفات شديدة نتيجة الاستخدام غير المناسب، ومنها الحساسية الشديدة أو حدوث صدمة تستدعي دخول الرعاية الطبية، مؤكدًا أن تحديد الجرعة ونوع العلاج يجب أن يتم تحت إشراف طبي كامل.

وتابع: الأدوية والحبوب التي تحتوي على المواد الفعالة نفسها المستخدمة في بعض الحقن قد تسبب أيضًا آثارًا جانبية، موضحًا أن المادة تصل إلى الجسم في الحالتين، لكن سرعة امتصاصها وتأثيرها قد تختلف، مشددًا على ضرورة مراعاة تأثير هذه الأدوية على أعضاء مهمة مثل الكبد والكلى.



