قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التنمية المحلية توجه بإحالة مسئولي عدد من مراكز ومدن دمياط للتحقيق
4 آلاف قطعة ذهبية.. كنز بـ10.5 ملايين دولار يشعل معركة غامضة على الملكية في دندرمونده البلجيكية
أعظم أبواب السعادة.. فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة
مسيرات ​روسية تضرب معبر حدودي ​مع مولدوفا في منطقة أوديسا ​جنوب ​أوكرانيا
الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة الأسبوع المقبل.. القاهرة 35 درجة اليوم
صعد عالميًا.. هل ترتفع أسعار البن والقهوة في مصر؟
بداية من 300 جنيه.. أسعار الكتب المدرسية للعام الدراسي الجديد 2026
معادلة صعبة..اقتصادي يكشف أسباب تثبيت الفائدة وتأثير القرار على المواطنين
الزمالك يستهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري أمام الاتحاد السكندري.. الليلة
تأكيدا لصدى البلد.. رئيس الوزراء يتوجه لتنزانيا للمشاركة في افتتاح مشروع سد جوليوس نيريري
الأهلي يشدد قبضته قبل الموسم الجديد.. تعديلات على اللائحة
دار الإفتاء: الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف سنة مؤكدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مخاطر بالجملة.. أضرار استخدام حقن التخسيس دون إشراف طبي

حقن التخسيس
حقن التخسيس
البهى عمرو

حذر شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، من استخدام حقن التخسيس بشكل عشوائي أو دون إشراف طبي، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الأدوية يحتاج إلى تقييم شامل للحالة الصحية، بما في ذلك الوزن وكتلة الجسم والتحاليل والحالة العامة للمريض، للتأكد من مدى ملاءمتها له.

وأضاف شريف حتة خلال مداخلة هاتفية مع روان أبو العينين ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن استخدام حقن التخسيس لمجرد مواكبة «الترند» قد يعرض البعض لمضاعفات خطيرة، مؤكدًا أن اللجوء إليها يجب أن يكون في حالات تستدعي ذلك طبيًا، خاصة عندما تكون السمنة أو زيادة الدهون سببًا في مشكلات صحية أو عوامل خطر مستمرة.

وأشار إلى أن بعض الحالات قد تتعرض لمضاعفات شديدة نتيجة الاستخدام غير المناسب، ومنها الحساسية الشديدة أو حدوث صدمة تستدعي دخول الرعاية الطبية، مؤكدًا أن تحديد الجرعة ونوع العلاج يجب أن يتم تحت إشراف طبي كامل.

وتابع: الأدوية والحبوب التي تحتوي على المواد الفعالة نفسها المستخدمة في بعض الحقن قد تسبب أيضًا آثارًا جانبية، موضحًا أن المادة تصل إلى الجسم في الحالتين، لكن سرعة امتصاصها وتأثيرها قد تختلف، مشددًا على ضرورة مراعاة تأثير هذه الأدوية على أعضاء مهمة مثل الكبد والكلى.


 

حقن التخسيس الصحة الأدوية الصحة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي الجديد.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

طرابزون

الصحف التركية: خسارة طرابزون بالدوري الأوروبي ضربة قوية لطموحات الفريق

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفين والقطاع الخاص

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 وتأخير الساعة في مصر

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 وتأخير الساعة في مصر

بيزيرا

مفاجأة.. بيزيرا يحق له اللعب في الإمارات ببطاقة مؤقتة

السيرك

سقوط لاعبة بالسيرك القومي في جمصة خلال العرض.. وإحالة الواقعة للتحقيق

محمد رمضان

بطائرة هليكوبتر.. دخول مفاجئ لـ محمد رمضان بحفل رأس البر

حسام حسن

طبيعة غير رياضية.. تفاصيل خطاب لجنة الانضباط بشأن تصريحات حسام حسن

ترشيحاتنا

بنج كلي

مسلسل بنج كلي يتصدر نسب المشاهدة في مصر .. تفاصيل

أعوام الظلام

قصة حقيقية.. موعد طرح مسلسل أعوام الظلام

ميرنا الهلباوي وزوجها أحمد السعدني

مميز وعاطفي.. ميرنا الهلباوي تحتفل بعيد ميلادها رفقة أحمد السعدني ونجله

بالصور

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

جمبسوت لافت.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

فيلم Fatherland

أرض الأجداد.. بافل بافليكوفسكي يتأمل حرب أوروبا الباردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد